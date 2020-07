Casos de coronavírus têm aumento considerável em quatro cidades acreanas

Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Sena Madureira tiveram aumento considerável no número de novos casos de coronavírus mesta quinta-feira (9). Juntos, esses municípios foram responsáveis por 186 (62%) dos 298 infectados registrados na últimas 24 horas.

Atual epicentro da pandemia no Acre, a capital, sozinha, teve 86 novas contaminações, fechando o dia em 7.765 casos. Sena Madureira saltou de 701 para 739 pessoas infectadas pelo novo vírus.

A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, teve 34 novos contaminados de quarta (8) para quinta (9) e o total vai a 2.226. Por fim, Feijó completa a lista, com 28 contaminações nas últimas 24 horas, totalizando 342.

Os demais 112 casos registrados estão distribuídos entre os demais 18 municípios.

