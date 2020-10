Cemitérios orientam visitas a túmulos antes do Dia de Finados para evitar aglomeração

AC24H

O Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro, também deverá passar por mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus. Para evitar aglomerações, os cemitérios de Rio Branco recomenda que os familiares visitem os túmulos antes da data, a fim de manter as regras de distanciamento social impostas pelo perigo de contaminação da Covid-19.

O dia de finados reúne todos os anos milhares de pessoas nos cemitérios para homenagem àqueles que já faleceram. Neste ano, medidas sanitárias de segurança deverão ser adotadas. Na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, os portões vão abrir às 7 horas e fechar às 17 horas.

As administrações dos cemitérios começaram o processo de limpeza e manutenção desde a semana passada. Os visitantes terão de fazer uso de máscara. Vendedores ambulantes poderão ficar na parte externa dos cemitérios e as vias de acesso aos principais cemitérios não serão fechadas.