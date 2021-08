Centenas de adolescentes são vacinados contra covid-19 em Epitaciolândia

Epitaciolândia iniciou na manhã desta segunda-feira, dia 9/08, a vacinação de adolescentes com 12 anos ou mais. A procura foi grande, até o final da tarde mais de 850 doses do imunizante haviam sido aplicadas, sendo:

1° dose do público geral: 109

2° dose do público geral: 200

1° dose de adolescentes: 542

Somando um total de 851 doses aplicadas apenas no primeiro dia de ação.

Em vídeo nas redes sociais, o secretário de Saúde Sérgio Mesquita enfatizou o sucesso da campanha entre os adolescentes.

“Foram mais de 850 doses aplicadas só neste primeiro dia de ação. Eu, na função de Secretário de Saúde, quero agradecer a todas nossas vacinadoras, que são mulheres batalhadoras, mesmo apesar do cansaço estão aqui atendendo bem a toda população, isso é reflexo da gestão do Prefeito Sérgio Lopes que tem esse zelo de forma humanizada com todos, quero ainda agradecer a população por atender o nosso chamado e vir se imunizar.” Destacou Mesquita.

O Prefeito Sérgio Lopes, após cumprir agenda na zona rural, fez uma rápida visita na tenda de vacinação para cumprimentar agentes de saúde e a população.

“Estou muito feliz com o sucesso dessa ação de vacinação, a vacina nos traz a segurança de poder levar uma vida dentro do novo normal, há mais de 8 dias Epitaciolândia não registra nenhum caso de covid-19, isso graças as campanhas de prevenção e vacinação em massa desenvolvidas pelas nossas equipes, que estão dia e noite fazendo buscas ativas para imunizar toda a população. A eles a nossa gratidão, e a população o nosso muito obrigado por atender o chamado de vir e trazer seus filhos para se vacinarem.” Pontuou o prefeito.

A Secretaria de Saúde continua com a ação de vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas com 18 anos ou mais de 1ª e 2ª dose na Praça Edmundo Pinto, em frente a Escola Estadual Joana Ribeiro Amed, nesta terça-feira (10), das 08h às 16h, e amanhã quarta-feira (11), das 09h as 21h, com a Caravana Estadual de Vacinação.

