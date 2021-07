Centro do Idoso retoma as atividades em Epitaciolândia

O Crie (Centro de Referência do Idoso de Epitaciolândia), retomou nesta terça dia 20/07, de forma oficial as atividades recreativas, físicas e interação social com o pessoal da melhor idade.

Obedecendo todos os protocolos de segurança e sanitários, por causa da pandemia, os encontros estão de volta. “Para nós é motivo de muita alegria ver nosso Centro lotado com os nosso idosos, essa interação entre eles só traz benefícios a saúde, além disso estamos trazendo de volta o forró ao vivo que do jeito que a turma da melhor idade mais gosta, sabemos que a dança estimula a alegria e o bem estar, e com isso a saúde também.” Destacou Sandra rodrigues Coordenadora do CRIE.

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Primeira Dama Alliny Saldanha e do vice-prefeito Professor Soares, também marcaram presença.

“Para nós é motivo de grande alegria a retomada das atividades do Centro do Idoso, quando não encontrávamos vocês por causa da pandemia eram uma tristeza só, e hoje nós estamos podendo retomar as atividades com vocês com o tradicional forró, isso só nos enche de prazer, queremos estar preparados para atender bem todos vocês, que são o motivo maior da existência do CRIE, o nosso muito obrigado pela presença de todos.” Pontuou Sérgio Lopes.

E depois de usarem a palavra para agradecer e parabenizar a todos os Idosos pela união e alegria contagiante, entraram na dança junto com a meninada da melhor idade.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...