Chefe de “boca de fumo” foge, mas esquece RG e acaba preso

Um homem de 29 anos conseguiu fugir da Polícia Militar na manhã deste sábado, 14, quando homens do 1° Batalhão chegaram a uma casa situada bairro Boa União, região da Baixada da Sobral. Porém, no momento da fuga, o dono da “boca de fumo” deixou o documento de identificação para trás e a guarnição, por meio do sistema de monitoramento do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), conseguiu prendê-lo em seguida.

O suspeito, acusado de tráfico de drogas, era monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele também estava com uma arma de fogo no momento da prisão. O acusado estava nas proximidades do bairro num veículo com outros dois suspeitos.

Ainda de acordo com os militares, após a prisão o homem assumiu ser o dono da “boca de fumo”, onde foram apreendidos 38 trouxinhas de cocaína, uma escopeta calibre .16 com seis cartuchos intactos, além de uma balança de precisão e uma quantia de 225 reais.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as demais providências necessárias ao caso.