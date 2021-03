Almir Andrade

Chuva forte desde as primeira horas de hoje causa alagamentos em alguns pontos da fronteira em Epitaciolândia colégios e casas são atingidos pela forte chuva na zona rural também teve transtorno, as chuvas do mês de março são mais intensas e pega muita gente de surpresa a previsão é muita chuva durante toda manhã desta terça-feira na região de fronteira.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...