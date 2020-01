Cinco integrantes de facção criminosa são presos com colete balístico e munições

Uma ação eficiente na tarde deste domingo, 12, de policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), resultou na prisão de quatro homens e uma mulher com 20 munições intactas e um colete balístico, além de uma quantia de R$ 1.100,00 em espécie.

Os policiais realizavam patrulhamento preventivo no bairro da Glória, quando diversas pessoas perceberam a presença da guarnição e empreenderam fuga. No entanto, os militares fizeram um cerco policial e capturaram dois suspeitos com dinheiro.

Mais três acusados haviam adentrado uma residência, aparentemente utilizada apenas para o comércio e consumo de entorpecentes, então, a guarnição revistou a casa e localizou 20 munições intactas de calibre .38 (ponto trinta e oito), além um colete balístico de uma empresa de segurança privada.

De acordo com os militares, todos os conduzidos afirmaram que são integrantes de uma organização criminosa. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso