Ciopaer entrega vacinas e realiza transporte de pacientes em tratamento

O governo do Acre, por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas do (Ciopaer) segue com suas ações de apoio vacinal e transporte aéreo de pacientes nos municípios mais distantes e comunidades isoladas do estado. Na manhã desta sexta-feira, 24, foi realizada mais uma entrega de vacinas contra a Covid-19 nos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. E a bordo do mesmo avião, o Harpia 02, pacientes que estavam em tratamento na cidade de Cruzeiro do Sul foram levados de volta à sua cidade natal (Marechal Taumaturgo).

O comandante João Plácido Souza, responsável pela missão, destaca que por conta da falta de transporte terrestre e até mesmo fluvial por causa da estiagem que desencadeia a seca nos rios que dão acesso a algumas comunidades, o estado disponibiliza com agilidade este auxílio aos municípios mais isolados. “Devido a distância territorial entre os municípios do Acre, onde muitos só chegam por via terrestre, o uso de aeronaves é de suma importância para efetivação desse tipo de serviço”, destacou.

O Ciopaer atua em todo o estado e vem realizando ações frequentes na área de saúde, como resgate de pacientes, transporte de equipes médicas e medicamentos, dentre outros, em prol do benefício e bem estar da população que necessita de atendimento.

