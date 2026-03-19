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Fronteira

Coletiva esclarece situação do Mpox na fronteira e descarta casos confirmados em Brasiléia

mar 19, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasiléia Na manhã desta quarta-feira (18), a Secretaria Municipal de Saúde de Brasiléia realizou uma coletiva de imprensa para esclarecer a situação do Mpox na região de fronteira com a Bolívia. O encontro foi conduzido pelo secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, acompanhado de sua equipe técnica. Durante a coletiva, o secretário destacou que o caso recentemente divulgado trata-se de um paciente brasileiro residente…



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