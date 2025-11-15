Com 13 mil visitantes, Comic Nerd 2025 arrecada sete toneladas de alimentos e movimenta mais de R$ 196 mil em dois dias





A Comic Nerd 2025 – Especial Dragon Ball consolidou-se como o maior encontro geek do Acre ao reunir 13 mil visitantes no Gran Reserva, em Rio Branco, durante dois dias de intensa programação. Além da movimentação cultural e tecnológica, o evento marcou um dos maiores impactos sociais já registrados pela iniciativa: a arrecadação de sete toneladas de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade. O balanço geral demonstra que o público manteve um fluxo intenso em todos os espaços do evento.

De acordo com o relatório final, o evento movimentou mais de R$ 196 mil com os setores de lojas, que reuniu 14 empreendedores de artigos geek, tecnologia e cultura pop, e alimentação, que teve 10 empreendimentos comercializando comidas e bebidas não alcoólicas. Conforme os dados, R$ 123.588,98 foram gerados somente com os empreendimentos comerciais distribuídos pelo local da atividade. Já o faturamento total da praça de alimentação chegou a R$ 73.240,00. Somadas, as duas áreas chegaram ao valor de R$ 196.828,98 no último sábado, 8, e domingo, 9.

Titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita destacou que o evento reforçou o protagonismo da cultura nerd no estado e ampliou o alcance social e econômico. “A Comic Nerd demonstra como inovação, criatividade e juventude podem movimentar negócios e gerar impacto social. A parceria com a Associação de Nerds do Acre [Anac Nerd] é estratégica e amplia oportunidades tanto para empreendedores quanto para o público. Os resultados expressivos reforçam o potencial da economia criativa acreana”, pontuou.

Coordenador-geral do evento, Júnior Rodriguez, da Anac Nerd, avaliou que a edição de 2025 estabeleceu um novo padrão de organização, já que a parceria com o governo do Estado na realização elevou a estrutura da atividade, ampliou seu alcance e experiência. “Trabalhamos para entregar um evento bem feito, acolhedor e com atrações de peso. A climatização do ambiente foi amplamente elogiada, assim como a programação diversa. A satisfação do público cria uma responsabilidade ainda maior para 2026: não podemos fazer menos, igual ou maior”, declarou.

Responsável pela Ope Ope Store, uma das lojas participantes, Ferdinando Júnior afirmou que o resultado comercial superou todas as expectativas e reforçou o papel do evento como vitrine para o setor. “Foi surpreendente. A estrutura deste ano foi disparada a melhor que já vimos. A loja ficou lotada o tempo todo e alcançamos números muito positivos, mais de R$ 15 mil. É nítida a diferença que a parceria entre governo e Anac Nerd fez para atrair público e ampliar o alcance da Comic. Essa iniciativa fortalece o comércio local e dá mais visibilidade para quem empreende.”

O presidente da Anac Nerd, Hecton Magalhães, ressaltou que o balanço final da Comic Nerd 2025 confirma o amadurecimento da atividade e o engajamento do público acreano com a área geek. “O objetivo foi alcançado em todas as frentes: no econômico, no social e no reconhecimento do público. Foram seis meses de planejamento intenso e o apoio do governo do Estado foi fundamental. Sete toneladas de alimentos mostram o quanto o povo acreano é solidário e como cada pessoa se tornou um herói ou heroína na vida de alguém. A palavra é gratidão”, finalizou.

Realizada pelo governo do Estado, por meio da Seict, e Anac Nerd em parceria com o Instituto Mercosul Amazônia (IMA), a Comic Nerd 2025 – Especial Dragon Ball Z trouxe o Espaço Inovação e Tecnologia, com startups e projetos de inteligência artificial; a Arena Gamer, com torneios de Free Fire, Counter-Strike e Pokémon TCG; o Espaço Cultura Geek, que concentrou exposições, concursos de cosplay e lojas com artigos temáticos; além da Boate Nerd e da Arena de Swordplay. A principal marca desta edição foi a presença de famílias e crianças no espaço.

