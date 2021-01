Com 426 servidores e 262 presos infectados pelo coronavírus, Iapen volta a suspender visitas em presídios no Acre

Portaria com a mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (26) e revogou a portaria de agosto do ano passado que autorizava o retorno gradual das visitas.

Por Alcinete Gadelha

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Arlenilson Barbska Cunha, assinou portaria publicada no Diário Oficial do Estado suspendendo as visitas nos presídios do Acre por um período de 15 dias.

Depois de considerar vários elementos, entre as quais o significativo aumento de contágios pelo coronavírus, o diretor resolveu tomar essa decisão.

A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (26). “Fizemos tudo com base na lei”, disse o diretor.

A suspensão das visitas ocorre pouco mais de cinco meses depois, da retomada gradual, em agosto do ano passado. A primeira vez que as vistas foram suspensas foi no mês de março devido à pandemia do novo coronavírus. Suspender as visitas foi uma medida tomada pela presidência do Iapen antes mesmo que os casos de Covid-19 começassem a ser registrados nos presídios.

A portaria do Iapen informou que a medida leva em consideração a recomendação do Ministério da Saúde do dia 13 de março de 2020 para que durante o período de emergência na saúde pública fossem adiados ou cancelados eventos de massa governamentais, esportivos, culturais, e políticos.

“Considerando o significativo aumento do número de casos no estado do Acre, refletindo também na elevação de contaminação entre servidores policiais, técnicos e administrativos do Iapen; que o ambiente prisional, apesar de todos os cuidados sanitários, é propício para doenças do trato respiratório, fator esse favorável a segunda onda de covid-19, resolve suspender no âmbito dos estabelecimentos prisionais todas as visitas por um período de 15 dias”, afirma a portaria.

O Acre registrou até a segunda-feira (25), mais de 46,5 mil casos de Covid-19 e mais 854 vítimas fatais, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Covid-19 no sistema penitenciário

O Iapen informou que até a segunda-feira (25), foram foram registrados 426 casos confirmados da doença entre servidores. Destes casos confirmados 390 foram em policiais penais e 36 servidores administrativos. Ao todo, foram 782 notificações.

O órgão informou que não há casos em análise. Além disso, 413 já são considerados curados. O Iapen tem 61 servidores afastados por causa da pandemia.

Já entre os presos, foram 450 casos notificados. Destes, 266 foram confirmados com a doença, 181 foram descartados, um indetectável e um inconclusivo. Não existem casos em análise e 262 presos já foram considerados curados e três óbitos foram registrados.

