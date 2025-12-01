Com 85% da rede atendida, Acre avança na manutenção de escolas rurais e indígenas





Somente em 2025, o governo do Estado, por meio do Departamento de Manutenção da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), realiza manutenções prediais em 126 escolas rurais e indígenas em todos os 22 municípios acreanos. Ao todo, são mais de R$ 30 milhões destinados a essas escolas.

Esses investimentos fazem parte do esforço do governo do Estado em melhorar a educação na Amazônia, onde os rios e ramais são os caminhos pelos quais chegam os materiais necessários à manutenção, como também as melhorias ofertadas pela educação como a merenda escolar, o fardamento, a distribuição de kits educacionais e diversas outras ações voltadas aos nossos estudantes.

Para se ter uma ideia desses investimentos, desde Assis Brasil até Marechal Thaumaturgo, são 50 escolas indígenas contempladas. Algumas intervenções seguem em fase de execução, sendo que 24 delas já estão com as obras concluídas.

No que diz respeito às escolas rurais, somente em 2025 o governo do Acre, por meio da SEE, realizou intervenções em 76 escolas em todos os municípios acreanos. Do total dessas escolas rurais, 48 estão com as obras de manutenção concluídas.

O secretário Aberson Carvalho (SEE) faz questão de destacar os desafios em se fazer educação na Amazônia. Nesta terça-feira, 25, durante a entrega da escola rural Monte Alegre, localizada no ramal Circular, na região do Projeto Moreno Maia, em Rio Branco, ele falou sobre esses desafios.

“Fazer educação na Amazônia é diferente de fazer educação em estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Precisamos repensar a Amazônia como ela é. Precisamos garantir uma escola segura, com professores capacitados e para que possamos garantir também o futuro dos nossos estudantes”, fez questão de dizer.

Ele lembrou que, em todo o estado, são mais de 616 unidades escolares e 394 anexos, que são aqueles espaços em que o governo também está presente para garantir uma educação de qualidade, com bons professores, merenda escolar e fardamentos.

Na verdade, para além dessas 126 unidades escolares que passam por manutenção predial, o governo do Estado, desde o início da gestão, já realizou intervenções em 85% das escolas, sejam elas urbanas, do campo e indígenas. “Precisamos construir o futuro e a cidadania dos nossos estudantes, porque temos um compromisso com a comunidade”, ressaltou o secretário.

Na entrega da escola Monte Alegre, o governador Gladson Camelí também destacou os desafios em se fazer educação na Amazônia. “Fazer obras na Amazônia é diferente. Precisamos vencer os desafios e, por isso, temos um governo empenhado no futuro das nossas crianças”, afirmou.

















