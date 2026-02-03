Com adesão do Acre ao Juros por Educação, recurso é direcionado para ampliar o ensino profissional e tecnológico

Noticias da Fonteira

Com a adesão do Acre ao Juros por Educação, iniciativa vinculada ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), a redução das taxas de juros da dívida com a União passa a ser direcionada para investimento em educação. A medida fortalece a educação profissional e tecnológica, com foco na ampliação de matrículas e na melhoria das condições de oferta de cursos técnicos que preparam jovens e adultos para o mundo do trabalho.

O Juros por Educação é uma estratégia do governo federal que transforma parte da economia gerada com a renegociação da dívida em recursos para expandir a educação profissional e tecnológica (EPT). Em vez de permanecer apenas como alívio fiscal, o valor é destinado à abertura de novas vagas e ao apoio a melhorias de infraestrutura, equipamentos e funcionamento dos cursos, com metas pactuadas com o Ministério da Educação (MEC) e alinhadas ao Plano Nacional de Educação.

Valor do pagamento de juros de dívidas junto à União serão convertidos em investimento na Educação Técnica e Profissional. Foto: Mardilson Gomes/SEE

No Acre, a iniciativa alcança estudantes do ensino médio interessados em formação técnica, pessoas que já concluíram essa etapa e buscam qualificação profissional, além de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em ofertas de ensino médio integrado à educação profissional. A proposta amplia o acesso à formação e fortalece trajetórias de estudo em diferentes realidades do estado.

Além de aumentar matrículas, o programa contribui para elevar a qualidade da oferta, ao permitir investimentos em estrutura e condições de funcionamento dos cursos. Com isso, a rede se prepara para atender mais estudantes, em mais localidades, com formação conectada às demandas do mercado de trabalho e ao desenvolvimento regional.

“Quando reduzimos o peso dos juros, abrimos espaço para investir onde a comunidade sente o resultado”, afirmou o secretário adjunto de Administração da SEE, Reginaldo Prates. Foto: Vinícius Charife/SEE

O secretário adjunto de Administração da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), Reginaldo Luís Pereira Prates, ressaltou que a adesão ao Propag permite transformar responsabilidade fiscal em benefício direto para a população. “O Acre aderiu ao Propag com foco nas pessoas. Quando reduzimos o peso dos juros, abrimos espaço para investir onde a comunidade sente o resultado. No Juros por Educação, essa economia vira vagas, cursos e formação técnica para jovens e adultos, ampliando oportunidades e fortalecendo o futuro”, afirmou.

A expectativa é que, com a adesão ao Juros por Educação, o Acre avance ainda mais em resultados voltados à educação, reforçando a expansão da EPT e a construção de novas oportunidades de qualificação e trabalho para a população acreana.

