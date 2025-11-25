Com apoio da FEM, Beatriz Cameli lança nesta segunda-feira, 24, a biografia de Orleir Cameli





Sob o apoio da Fundação Elias Mansour (FEM), a escritora Beatriz Barroso Cameli lança, em quatro municípios do Acre, a biografia “Orleir Cameli – Um homem à frente de seu tempo”, que narra a trajetória de vida do ex-governador que se transformou em referência no Acre, em especial, para o povo do Juruá.

O primeiro evento de lançamento ocorre nesta segunda-feira, 24, no Centro Cultural Sebastião Joaquim Dantas Barroso, Rua Vitória Salvatiera, nº 100, em Brasileia.

Já em Rio Branco, o evento acontecerá em noite de autógrafos com dona Beatriz, dia 26, às 19h30, no Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, situado à Rua Benjamim Constant – Centro.

Mais que um simples biografia, a obra de fôlego literário de dona Beatriz traz um panorama da civilização amazônica, do Ciclo da Borracha, do sonho do ouro branco da floresta, da Revolução Acreana sob o ponto de vista pouco citado dos moradores pioneiros do Vale do Juruá, que enfrentaram desafios próprios na defesa do Acre brasileiro.

O livro usa esse resgate histórico para lembrar a saga dos sírio-libaneses se espalhando pela Amazônia, chegando ao Acre, da importância dos regatões e, assim, alcançando as origens da família Cameli, uma das pioneiras dos altos rios do Juruá.

Lembra também a importância dos nordestinos na formação acreana, mostrando as origens e a contribuição da família Messias, desde o pioneiro Manoel Messias, as sucessivas uniões matrimoniais com os Cameli, uma aliança indissolúvel que marcou a história de Cruzeiro do Sul e se refletiu em todo o estado.

Dona Beatriz conta a história da vida de Orleir e seus irmãos, Chiquinho e Eládio, desde o nascimento no seringal, a formação, o trabalho duro ao lado do pai Marmud e da mãe Marieta, que passaram aos filhos os valores da ética, do respeito e do trabalho, até a construção, passo a passo, do grande grupo econômico e dos caminhos de cada um deles na vida empresarial.

Mostra o pensamento de progresso e compromisso de Orleir com seu povo e sua terra. Conta a bela história de amor que uniu indissoluvelmente Orleir e Beatriz, desde o primeiro encontro em Lima, no Peru. Abre espaço para heroica trajetória da família Barroso, a união do casal, a mudança para o Acre e a chegada em cruzeiro do Sul.

Relata com minúcias e zelo histórico a entrada de Orleir na política, como prefeito de Cruzeiro do Sul e sua campanha avassaladora para a vitória ao governo do seu estado. Sem revanchismo, mostra as dificuldades e empecilhos que foram postos em seu governo e como ela venceu os desafios com integridade e apoio popular.

Longe da política, Orleir se voltou aos negócios, se firmando como um dos maiores empresários acreanos de todos os tempos, sempre com um componente humanitário, sempre se dedicando à filantropia, de forma anônima e solidária.

Também mostra um aspecto pouco difundido de Orleir, o homem de família, pai e avô orgulhoso. Finalmente, mostra o impacto da súbita doença que o levaria tão prematuramente, o impacto de sua morte no Acre, as homenagens de seu povo, que não se esquece de seu governador tão querido.

Orleir Cameli – Um homem à frente de seu tempo mostra a capacidade de construir os sonhos, de acreditar que as utopias podem ser realizadas, que o desejo histórico de integração do Acre encontrou naquele filho do Juruá um realizador ousado e consciente.

Um livro fundamental para o estudo da história do Acre, para o resgate de um personagem gigante da vida acreana, um documento imprescindível para a atual e para as próximas gerações.

Com sua erudição e simplicidade, Beatriz Barroso Cameli apresenta uma obra seminal para se conhecer e entender, não só a trajetória magnífica da vida de Orleir, como também um hino de amor e de respeito ao povo do Acre, sua história e suas tradições.

Em Sena Madureira, o lançamento será na sexta-feira, 28 de novembro no auditório Professora Francisca Souza da Silva, da Escola Professor Messias Rodrigues de Souza localizada na Travessa Guilherme, Bairro Pista.

No município de Tarauacá, o evento será no dia 29 de novembro, no Teatro Municipal José Potyguara, localizado na Rua Coronel Juvêncio Menezes, 396 – Centro.

Confira a programação:

