Com apoio decisivo do deputado Coronel Ulysses, Acre retorna à Taça Brasil de Futsal após dois anos

O Acre está novamente representado na 52ª Taça Brasil de Futsal — uma das competições mais tradicionais do país — graças ao apoio direto do deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC). A equipe acreana Villa Futebol Club é a responsável por levar o nome do Estado à disputa nacional, que ocorre entre os dias 24 e 29 de novembro de 2025, em Macapá (AP).

A participação só foi viabilizada porque, diferente do que muitos imaginam, a Confederação Brasileira de Futsal não custeia despesas básicas como deslocamento aéreo, hospedagem e alimentação das equipes.

Sem esse suporte, clubes de pequeno e médio porte de todo o país enfrentam enormes dificuldades para competir — e o Acre ficou dois anos fora do torneio nacional justamente por falta de recursos.

Diante dessa realidade, o deputado Coronel Ulysses, em parceria com a Federação Acreana de Futebol de Salão, atuou para garantir que o Villa tivesse toda a estrutura necessária para representar o Estado. O apoio financeiro cobriu custos considerados altos para qualquer equipe amadora ou sem patrocínio.

Segundo representantes do clube, a intervenção do parlamentar foi determinante para que o Acre voltasse a ter visibilidade no cenário do futsal brasileiro. A delegação acreana considera que a oportunidade é histórica.

“O esporte é um agente transformador na vida das pessoas, principalmente para os jovens. Estar na Taça Brasil é uma chance única para atletas e comissão técnica, que agora terão contato direto com uma vitrine nacional. Poucos têm essa oportunidade no esporte acreano, por isso nossa gratidão ao deputado Coronel Ulysses”, destacou a direção do Villa.

Além disso, a participação do Villa também promove inclusão. O técnico Wesley Lima, conhecido como Careca, faz parte da comissão técnica e sofreu um grave acidente de moto que resultou na amputação de uma das pernas. Ele agradeceu diretamente o apoio do deputado Coronel Ulysses, destacando que parte dessa oportunidade histórica só foi possível graças à intervenção e suporte do parlamentar.

O retorno do Acre à Taça Brasil reforça o compromisso do deputado com projetos que geram impacto social, abrem portas para novos talentos, promovem inclusão e fortalecem o esporte local.

O Villa Futebol Club já está competindo em Macapá, levando não apenas a esperança de bons resultados, mas também o orgulho de representar novamente o Acre em uma das maiores competições do futsal brasileiro.

