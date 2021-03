Com apoio do Harpia 04, mais dois pacientes com Covid-19 são transferidos de Brasileia para Rio Branco

Com uma das maiores frotas de aeronaves estatais da Amazônia, o Acre vem prestando apoio e garantindo assistência à população, principalmente em meio a pandemia da Covid-19. Nesta quinta-feira, 25, o helicóptero Harpia 04 realizou o transporte de dois pacientes com a doença, que precisaram ser transferidos de Brasileia para Rio Branco.

As operações de transferências de pacientes ocorrem com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O primeiro paciente transferido pela manhã foi um idoso, admitido na unidade de terapia intensiva (UTI) do Pronto-socorro de Rio Branco.

Já o segundo paciente transferido para Rio Branco pela tarde, por volta das 16h40, foi uma mulher, que também foi admitida na UTI da unidade. A paciente já estava intubada.

As aeronaves estão sob a administração do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que foi implantado no Acre em setembro de 2009, e em 2019 a frota se triplicou. O governador Gladson Cameli foi o responsável pelos trâmites que garantiram a aquisição de novas aeronaves para o centro. Somente este ano, no período de janeiro até março, foram transportados 53 pacientes pelo Ciopaer.

