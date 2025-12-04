Com articulação do senador Alan Rick, Acre realiza maior peneira de futebol de sua história e leva esperança a 879 crianças

Nesta quinta-feira, 4, O Estádio Tonicão amanheceu tomado por crianças de 10 a 15 anos, cheias de sonho e com a oportunidade de participar da maior peneira de futebol já realizada no Acre. O evento, articulado diretamente pelo senador Alan Rick (Republicanos), reuniu 879 atletas, de 32 escolinhas da capital e do interior, e trouxe ao estado avaliadores do Athletico Paranaense, do Vitória-BA e o próprio Léo Moura.

Para muitos jovens, esta quinta-feira não foi apenas um teste, foi a primeira vez em que sentiram que seus sonhos eram vistos, ouvidos e levados a sério. Danilo da Silva Rodrigues, 11 anos, disse, emocionado: “A gente vem treinando sempre. O professor Psica falou que um dia a gente estaria num estádio grande, disputando como gente grande. Só de estar aqui já dá orgulho nos nossos pais. A gente veio agradecer a Deus e tentar fazer o melhor.”

Os profissionais dos clubes também reconheceram o potencial da base acreana. O olheiro do Vitória-BA, César Augusto de Sousa, explicou o que busca. “O Vitória procura um jogador aguerrido, determinado, com capacidade de decisão. Quando encontramos esse perfil, convidamos para uma semana de avaliação no clube. Aqui no Acre há muito talento.”

O avaliador do Athletico Paranaense, Welton Souza, também reforçou “a gente procura o diamante, o jogador que mostra brilho, coragem e inteligência dentro de campo. Em peneiras assim, sempre aparece alguém. O Acre tem potencial e estamos aqui para descobrir esses talentos.”

A coordenadora geral da Federação Acreana de Futebol, Gelhy Costa, que representou o presidente da FFAC, Adem Araújo, destacou a importância da articulação. “É a reafirmação do compromisso da Federação e do senador Alan Rick com o futebol acreano. O estado já teve um calendário forte na base este ano, e ver nossos atletas aqui mostra que o trabalho está dando frutos.”

O ex-jogador Léo Moura, um dos nomes mais emblemáticos do futebol brasileiro, lembrou sua própria trajetória. “Eu sei o que passa na cabeça desses meninos, porque já estive no lugar deles. O que estamos fazendo aqui, junto com o senador Alan Rick, é abrir portas reais. O esporte transforma vidas, e tenho certeza de que daqui sairão futuros craques.”

