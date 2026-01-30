Com emenda de Alan Rick, hospital de Senador Guiomard é entregue revitalizado



A primeira etapa da revitalização do Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, entregue nesta quinta-feira, 29, só foi possível graças ao recurso destinado pelo mandato do senador Alan Rick, ainda no período em que exercia a função de deputado federal.

O investimento total na obra ultrapassa R$ 1,1 milhão, resultado da soma de emenda parlamentar destinada pelo mandato de Alan Rick e da contrapartida do Governo do Estado do Acre, garantindo melhorias estruturais importantes para a unidade de saúde que atende a população do município.

Segundo o divulgado pelo governo do estado, responsável pela execução da obra, a unidade passou por ampla modernização, com intervenções estruturais e funcionais em diferentes ambientes. Foram executadas a substituição da estrutura do telhado, a troca de telhas e forros, a renovação de pisos, portas, janelas e esquadrias, além da substituição de louças sanitárias e a pintura geral dos espaços.

Além das melhorias físicas, a intervenção promoveu a modernização das instalações elétricas, hidráulicas e de gás. A rede elétrica foi adequada para possibilitar a climatização das enfermarias, garantindo melhores condições de atendimento. O projeto também incluiu a demolição de paredes antigas e a execução de novas divisórias, adequando os ambientes às demandas atuais.

Para o senador, a entrega representa mais do que a conclusão de uma obra, mas o cumprimento de um compromisso assumido com a população acreana.

“Quando a gente destina um recurso como esse, não está falando de números frios. Está falando de pessoas que precisam de atendimento digno, de profissionais que merecem trabalhar em condições adequadas e de famílias que dependem de um sistema de saúde mais humano. Ver esse hospital revitalizado é a certeza de que o dinheiro público, quando bem aplicado, muda realidades. É por isso que faço questão de dizer de onde vem o recurso e acompanhar cada etapa até a entrega”, afirmou.

Alan Rick destacou ainda que transparência é obrigação e lembrou o compromisso assumido desde o início de sua trajetória parlamentar.

“Desde o meu primeiro mandato, eu me comprometi com a melhoria das estruturas de saúde em todo o Acre. Visitei as unidades uma a uma, conheci a realidade de perto e foi isso que orientou a destinação dos recursos. Dinheiro público precisa ter origem clara, finalidade definida e resultado visível. Transparência não pode ser exceção, tem que ser regra”, afirmou.

