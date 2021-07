Com emenda de Leo de Brito, escola Elozira dos Santos Thomé vai construir auditório e homenagear professora vítima da Covid-19

O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) visitou nesta terça-feira, 27, a escola Elozira dos Santos Thomé, localizada no bairro Alto Alegre, em Rio Branco, para conhecer as necessidades apresentadas pela direção e reiterar o compromisso do seu mandato com a educação.

A escola estadual Elozira dos Santos atende 1200 alunos dos bairros Alto Alegre, Tancredo Neves, Defesa Civil, Caladinho, Montanhês, Jorge Lavocat, Ramal do Mutum e Assentamento da Brahma, funciona nos três turnos, com ensino fundamental e médio durante o dia, e o Ensino de Jovens e Adultos no turno da noite.

Durante conversa com a diretora Clécia Moura e a professora Selma Neves, o parlamentar se comprometeu a destinar emenda junto ao Orçamento Geral da União 2022, para a construção de um auditório, que vai homenagear a professora Eliete Maia de Andrade, falecida no mês julho, vítima da Covi-19.

“Esse é um sonho antigo de todos da escola, temos a necessidade de um espaço adequado para a realização de reuniões de pais, para apresentações culturais dos alunos, entre outras atividades da escola. A homenagem à professora Eliete será mais do que justa, ela lutava há anos por esse auditório, infelizmente a perdemos tão prematuramente, ela não teve tempo de se vacinar, mas sua memória será eternizada na nossa escola com esse auditório que será construído graças a sensibilidade e apoio do deputado Leo de Brito”, disse a diretora.

Vida dedicada à educação

Eliete Maia teve a vida dedicada à educação, professora formada em letras espanhol, trabalhava há três anos na escola Elozira dos Santos Thomé, onde desempenhou as funções de coordenadora pedagógica e coordenadora de ensino. Servidora antiga da educação estadual, foi coordenadora de ensino durante oito anos e gestora por mais oito anos na escola João Mariano, no bairro Taquari.

Compromisso com a educação

Leo de Brito, que é professor do curso de Direito da Universidade Federal do Acre, reafirmou seu compromisso com a educação e se solidarizou pelo falecimento da professora Eliete Maia.

“Essa parceria com a escola Elozira dos Santos Thomé é mais uma das parcerias do nosso mandato com a educação do estado do Acre, em breve serão iniciadas as obras de duas quadras em escolas em Manoel Urbano e em Epitaciolândia construídas com emendas do nosso mandato, nesse caso da escola Elozira, vamos atender a uma demanda importante da gestão que vai beneficiar toda a comunidade escolar, trata-se de um auditório para integrar todas as ações da escola com a própria comunidade escolar e proporcionar o desenvolvimento de atividades culturais, esse é um momento que vamos homenagear a companheira e querida amiga Eliete Maia de Andrade, que infelizmente veio a falecer de Covid e que era da direção da escola, ela já tinha apresentado essa demanda ao meu mandato, será uma homenagem muito justa e que trará grandes benefícios para a comunidade da parte alta da cidade”, finalizou o deputado.

