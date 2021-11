Com emenda de Petecão, Ufac ofertará curso de engenharia agronômica em Plácido de Castro

A cidade de Plácido de Castro receberá, pela primeira vez, a graduação em Engenharia Agronômica. Em 40 anos de interiorização, esta também será a primeira vez que a Universidade Federal do Acre (Ufac) irá ofertar o curso fora do campus da universidade.

O termo de pactuação, entre a instituição e prefeitura, foi assinado na tarde desta quarta-feira, 3, na Câmara Municipal da cidade. O curso terá 50 vagas e o edital restringe a participação para moradores de Plácido de Castro.

O senador Sérgio Petecão foi o responsável por destinar a emenda de R$ 1,6 milhão, que garantiu a viabilidade da turma de graduação no município. “É um momento histórico para Plácido de Castro. Fico muito feliz em contribuir com a Educação do nosso Acre. A partir de agora, vamos garantir que o filho do produtor possa se capacitar sem sair da sua cidade”, afirmou entusiasmado.

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva (PSD), agradeceu ao senador pelo empenho. “O agronegócio é o setor que mais cresce no Acre, no Brasil e no mundo. Nossa gratidão e reconhecimento ao senador Petecão, pela sensibilidade de aceitar nossa pauta e canalizar recursos para que esse sonho pudesse ser uma realidade”, declarou.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, destacou a necessidade do curso para a região. “Quero parabenizar nosso senador Petecão por ter abraçado essa causa. A Educação transforma vidas e o senador está trazendo ao município um curso tão importante como este, principalmente porque está de acordo com o potencial da cidade “, pontuou.

