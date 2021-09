Com investimento de quase R$ 7 milhões, Gladson autoriza pacote de obras em sete municípios acreanos

O governador Gladson Cameli, acompanhado de vários secretários de Estado, deputados e prefeitos do interior do Acre, realizou um grande evento na manhã desta terça-feira (14), onde assinou a ordem de serviços e convênios para pacotes de obras estruturais de recuperação de espaços públicos e pavimentação, destinados aos municípios de Senador Guiomard, Feijó, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre e Sena Madureira.

Serão investidos R$ 6,86 milhões, que serão aplicados da seguinte forma:

-Pavimentação de 3 mil metros de rua e 600 metros de drenagem (distribuídas nos Bairros Jardim Primavera, Cristo Libertador, Pista e Centro) em Sena Madureira;

– Pavimentação de 2 mil metros de ruas em Feijó;

– Pavimentação de 2 mil metros de ruas em Quinari;

-Pavimentação de 2 mil metros de ruas em Capixaba, reforma do centro cultural e ginásio poliesportivo;

-Pavimentação de 2 mil metros de ruas e construção do alambrado do lixão e ordem para manutenção preventiva rodoviária em Plácido de Castro;

-Pavimentação de 2 mil metros de ruas e readequação estrutural da rotatória das 8 bocas em Plácido de Castro;

-Pavimentação de 2 mil metros de ruas e reforma do ginásio e da rodoviária de Acrelândia.

Segundo o governador, grandes obras no Acre estão acontecendo e vão continuar graças, segundo ele, à união entre os poderes.

Cirleudo Alencar, secretário de Infraestrutura (Seinfra), disse que, em torno de três semanas, o Governo deve anunciar investimentos nos demais municípios. “A forma mais importante do Governo entrar nos municípios é por meio de obras e precisa chegar ao povo – e isso ocorre com a parceria com as prefeituras. Nós temos muito mais: este mês será o mês das obras na Capital”.

O secretário da Seinfra parabenizou o governador por deixar a política de lado e ser um gestor democrático: “Quem vai ser beneficiado é o povo”.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, também destacou a união entre os poderes como eixo importante para que o Acre se torne um canteiro de obras. “a Aleac está sempre parceira”.

Veja o que disseram as autoridades:

Bené Damasceno – prefeito de Acrelândia

“AGRADEÇO POR MAIS ESSE BENEFÍCIO, RECONHECENDO QUE HÁ 1 MÊS O GOVERNADOR ESTEVE NO NOSSO MUNICÍPIO ASSINANDO OUTRO CONVÊNIO. É DESSA MANEIRA QUE NOSSOS GOVERNANTES TÊM QUE FAZER. INDEPENDENTE DE PARTIDOS, O SENHOR [GOVERNADOR] TÁ AJUDANDO TODOS OS PREFEITOS”,

Olavo Rezende – prefeito de Porto Acre

“HÁ CERCA DE 10 DIAS CONVERSEI COM O GOVERNADOR E FIZ ALGUMAS SOLICITAÇÕES, IMEDIATAMENTE ELE LIGOU PARA O SECRETÁRIO CIRLEUDO. A GENTE VIVE EM MUNICÍPIOS E SABEMOS DAS DIFICULDADES QUE É ADMINISTRÁ-LOS”.

Camilo Silva – prefeito de Plácido de Castro:

“NOSSA GRATIDÃO E RECONHECIMENTO DO GOVERNADOR PELO NOSSO MUNICÍPIO, A ATENÇÃO QUE TEMOS RECEBIDO DA GESTÃO”.

Manoel Maia – prefeito de Capixaba

“[QUERO] PARABENIZAR O GOVERNADOR POR ESTAR CONDUZINDO O ACRE COM MAESTRIA. EM DIAS DE ADVERSIDADE, ESTÁ AQUI A PROVA: A ASSINATURA DESTAS OBRAS QUE SERÃO FEITAS NÓS MUNICÍPIOS”

Rosana Gomes – prefeita de senador Guiomard

“O MOMENTO É DE GRATIDÃO. ESTOU MUITO FELIZ EM SABER QUE AS AÇÕES VÃO COMEÇAR A ACONTECER NUM MOMENTO EM QUE A CIDADE ESTÁ PRECISANDO DE UM CUIDADO MAIOR”

Kiefer Cavalcante – prefeito de Feijó

“O MAIOR PROBLEMA DOS MUNICÍPIOS, HOJE, SÃO AS RUAS E EU AGRADEÇO AS PARCERIAS E A ATENÇÃO A NOSSA FEIJÓ”.

Mazinho Serafim – prefeito de Sena Madureira

“TUDO QUE É INVESTIMENTO PARA O POVO, PARA OS MUNICÍPIOS, A POPULAÇÃO FICA FELIZ. EU SEMPRE DIGO: QUEM ELEGE UM POLÍTICO É O TRABALHO, ENTÃO VAMOS TRABALHAR DE MÃOS DADAS. SÓ TENHO A AGRADECER ESSA PARCERIA, GOVERNADOR. SENA MADUREIRA ESTÁ DE BRAÇOS ABERTOS E EU COMO PREFEITO, ESTOU DISPONÍVEL PARA AS PARCERIAS QUE TÊM ACONTECIDO E DE FORMA MUITO BONITA. AGRADECER AO CIRLEUDO QUE TEM SIDO UMA PONTE E AJUDADO APARAR AS ARESTAS”.

Vanda Milani – deputada federal

“PARAMOS UM POUCO DEVIDO A PANDEMIA, MAS JÁ COMEÇAMOS A DESPONTAR E PODEMOS VER AS OBRAS ACONTECENDO. TUDO ISSO ACONTECE PORQUE, UNIDOS, TEMOS GARRA PARA MOVIMENTAR O ESTADO E FAZÊ-LO CRESCER”.

Jéssica Sales – deputada federal

“SEMPRE UM PRAZER ESTAR AO LADO DA POLÍTICA DO BEM. PARABÉNS NOSSO GOVERNADOR, PELA INICIATIVA DE TIRAR O POVO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS. PELO TRABALHO DESENVOLVIDO EM TANTAS ÁREAS COMO SAÚDE, INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E DANDO A OPORTUNIDADE AO POVO ACREANO”.

Alan Rick – deputado federal

“UMA COISA QUE ADMIRO NO GOVERNADOR E TENHO BUSCADO TRAZER PARA MINHA TRAJETÓRIA POLÍTICA: O SENHOR É INCAPAZ DE GASTAR UM MINUTO MAQUINANDO O MAL. HOJE, ESTAMOS ASSINANDO ESSAS ORDENS DE OBRAS IMPORTANTES PARA OS MUNICÍPIOS. FICO HONRADO DE FAZER PARTE DESSA PARCERIA”.

Mailza Gomes – senadora

“SEI O QUANTO É IMPORTANTE PARA UM MUNICÍPIO A PARCERIA COM OS GESTORES. PARABÉNS AO GOVERNADOR POR ESTAR FAZENDO ESSE TRABALHO SEM OLHAR COR PARTIDÁRIA, MAS OLHANDO PARA O POVO”.

Gladson Cameli – governador

“PODEMOS TER CONFLITOS, MAS NINGUÉM GOVERNA SÓ, ESSAS PARCERIAS COM AS PREFEITURAS SÃO FUNDAMENTAIS. ESTAMOS AQUI HOJE NÃO PARA ACORDO POLÍTICO: É FAZERMOS AQUI O QUE ESTÁ NA CONSTITUIÇÃO, QUE É LEGISLAR PARA TODOS”.

