Com investimento de R$ 460 mil, Petecão inaugura quadra de grama sintética na Vila do Incra

O senador Sérgio Petecão inaugurou mais uma quadra de grama sintética, desta vez, na Vila do Incra, em Porto Acre. Com a entrega, todas as cidades do estado passam a ser contempladas, com o projeto do parlamentar de levar incentivo à prática de esportes como forma de inclusão social. São 40 quadras espalhadas em todo o estado. Reconhecido como um entusiasta do esporte, ele afirma que incentivar a prática esportiva significa contribuir com a qualidade de vida e ajuda a afastar os jovens da criminalidade.

“Estou muito alegre em ver a satisfação dessa moçada. Nosso estado é carente de espaços públicos para que as crianças pratiquem esportes. A gente reclama da violência, mas é a falta desses investimentos que tira os nossos jovens do caminho certo. É meu dever trabalhar para viabilizar obras como esta. Hoje, eu diria que nós marcamos um gol de placa”

O evento de inauguração, realizado neste sábado, 7, contou com a presença do prefeito da cidade, Bené Damasceno, do vereador Leandro Bezerra (PSD) e de outras autoridades. Foram destinados R$ 460 mil para construção da quadra de grama sintética. O recurso investido pelo senador foi fruto da parceria com o Ministério do Esporte, com emenda do Orçamento da União de 2018.

O prefeito de Porto Acre agradeceu o empenho do parlamentar. “Um sonho de muitos anos, que hoje está se concretizando. Falando em nome da comunidade, eu gostaria, aqui, de agradecer e parabenizar o senador por estar trazendo este espaço para os nossos jovens, nossas crianças e, porque não dizer, aqueles com idade mais avançada, que ainda brincam. Nós temos muitos investimentos aqui alocados pelo senador, eu só tenho a agradecer pela parceria”, afirmou Bené Damasceno.

O vereador Leandro Bezerra também aproveitou a oportunidade para parabenizar o senador pelo importante investimento feito no município. “Essa quadra aqui na Vila do Incra era muito aguardada pela nossa população. A partir de agora, tenho certeza que ela será muito bem aproveitada pela comunidade. Este projeto do senador Petecão tem uma relevância social muito grande, espero que mais pessoas sejam beneficiadas”, declarou.

Após a cerimônia de inauguração, um torneio de futebol feminino marcou o primeiro evento na quadra de grama sintética. Isabel, moradora de Porto Acre, participou do torneio e falou do sentimento de poder jogar no novo espaço. “Para a comunidade masculina e feminina é muito importante porque nunca tivemos uma quadra dessa antes, fundamental para tirar as crianças da rua e garantir uma opção de esporte e lazer”, concluiu a jogadora, que prometeu fazer bonito na estreia.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...