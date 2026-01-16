Com investimento superior a R$ 2,5 milhões, nova sede da Cageacre entra na reta final e recebe vistoria do governador





O governador Gladson Camelí cumpriu agenda nesta quinta-feira, 15, ao visitar a obra da nova sede da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), no Bosque, em Rio Branco. A revitalização só foi possível graças a uma emenda parlamentar apresentada pela então senadora Mailza Assis, que garantiu recursos para reforma e transformação do local.

O valor do investimento ultrapassa R$ 2,5 milhões e a entrega do local está prevista para ocorrer ainda em março. O presidente da Cageacre, Pádua Cunha, destacou que o prédio que hoje abriga a nova sede da instituição já foi o Armazém 01 da Cageacre.

Segundo o presidente, o espaço estava abandonado e servia como depósito de materiais inservíveis de diversas secretarias.

Além de funcionar como sede da Cageacre, o espaço contará com uma área chamada Espaço Agrocultural, destinada a atividades da agricultura familiar e eventos culturais, como festas comunitárias e arraiais.

“Esse espaço será destinado à Unisol, a União das Associações de Produtores da Agricultura Familiar, e também à Fundação Elias Mansour, para a realização de festas comunitárias, arraiais e diversas atividades voltadas tanto à agricultura quanto à cultura”, pontuou o presidente.

Cunha ressaltou ainda a importância da rede de armazéns da Cageacre para o fortalecimento da produção agrícola no estado. Atualmente, são 11 unidades distribuídas em municípios como Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul, que atendem principalmente pequenos e médios produtores.

“Os armazéns recebem e beneficiam grãos como milho e arroz, além de produtos da agricultura familiar e de comunidades indígenas. Estamos preparados para apoiar tanto a produção local quanto o armazenamento de produtos que chegam de fora”, afirmou o presidente.

Fortalecer o que ajuda a desenvolver

O governador do Acre, Gladson Camelí, diz que a Cageacre tem sido fundamental como agente desenvolvedor do estado, atuando em parceria com à Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta pelo IBGE, mostram que em dezembro foram produzidas 186.972 toneladas em 62.804 hectares de terra plantada em todo o estado e essa cultura tem seguido um crescimento expressivo nos últimos anos.

“A expansão da agricultura no Acre exige não apenas incentivo à produção, mas também investimentos em infraestrutura e espaços públicos que fortaleçam esse trabalho. A revitalização de prédios como este, que agora se transforma em sede da Cageacre, é um exemplo de como podemos dar novo significado a áreas antes abandonadas e colocá-las a serviço da comunidade e dos produtores. Com essa união de esforços, garantimos que o pequeno e médio produtor tenha acesso a armazenamento, beneficiamento e apoio técnico, fortalecendo a agricultura familiar e impulsionando o crescimento sustentável do nosso estado.”

Obras seguem em todo o estado

O secretário de Estado de Obras, Ítalo Lopes, destacou a importância da nova estrutura para fortalecer a agricultura familiar e oferecer melhores condições de trabalho aos servidores da Cageacre. Segundo ele, a obra é fruto de uma emenda indicada pela vice-governadora, ainda quando exercia o mandato de senadora, e simboliza o esforço do governo em ampliar os investimentos no setor.

“Essa é uma obra que vai beneficiar tanto os servidores da Cageacre quanto os produtores do nosso estado. Em 2025 batemos recorde na execução de emendas, e isso significa mais obras como esta sendo entregues à população. O governador tem acompanhado de perto a gestão junto a Brasília para garantir a liberação de recursos, e todos estão alinhados para que entregas importantes como essa aconteçam”, afirmou.

O espaço contará com cobertura nova, climatização, divisórias, sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água, oferecendo infraestrutura adequada para o funcionamento da instituição.

O secretário acrescentou que a Secretaria de Obras tem mais de dez entregas previstas até março, incluindo a primeira etapa do Complexo Viário e do Viaduto da Via Ceará, além da maternidade, obras em Acrelândia, Feijó e Cruzeiro do Sul. “Todo o estado está sendo contemplado neste momento importante, que segue como determinação do governador: fazer de 2026 o Ano da Execução”, concluiu.

