Com presença de Jarude, NOVO empossa Marcelo Lopes como presidente do diretório municipal de Rio Branco

O Partido NOVO empossou, neste sábado, o novo presidente do diretório municipal de Rio Branco, Marcelo Lopes, que assume a missão de liderar a sigla na capital acreana. Marcelo foi o conselheiro tutelar mais votado no último pleito, resultado que reforça sua conexão com a população e o credencia a fortalecer o NOVO em Rio Branco.

A cerimônia contou com a presença do deputado estadual Emerson Jarude, principal liderança do partido no Acre, do presidente estadual Wille Viana, além de lideranças da capital e de diversos municípios do estado.

Jarude destacou a importância da chegada de Marcelo Lopes à presidência do diretório municipal:

“Rio Branco é o coração político do Acre. E ter à frente do nosso diretório alguém como o Marcelo, que já provou ter a confiança das pessoas, mostra que o NOVO segue crescendo com líderes preparados e conectados com a realidade da população”, afirmou.

Para Marcelo Lopes, assumir o diretório é uma oportunidade de dar voz a quem acredita em uma política diferente:

“Ser o conselheiro tutelar mais votado me mostrou o quanto as pessoas confiam em quem trabalha com seriedade. Agora, no NOVO, vamos levar essa mesma energia para fortalecer a capital e ajudar a construir um Acre com mais oportunidades e menos privilégios”, disse.

Já Wille Viana reforçou que a posse em Rio Branco consolida a estratégia de expansão do NOVO no Acre:

“Estamos estruturando o partido em todo o estado. E ter um diretório forte na capital é fundamental para que o NOVO chegue cada vez mais longe”.

Com a posse de Marcelo Lopes, o NOVO dá mais um passo na consolidação de sua presença no Acre, reforçando sua missão de oferecer uma alternativa política responsável, transparente e comprometida com resultados reais.

