Noticias da Fonteira

Fronteira

Com quase 100 cadeiras entregues, Vereador Almir Andrade segue ajudando famílias

mar 24, 2026

O Vereador Almir Andrade (PP) já beneficiou 95 famílias com doações de cadeiras de rodas e cadeiras de banho. Essas famílias procuraram o vereador pedindo ajuda, e ele imediatamente começou a atendê-las, não apenas em Brasileia, mas também em outros municípios, como Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri, Bujari, Rio Branco, Plácido de Castro e Feijó.

Segundo o parlamentar, essa ação vai continuar até o último dia do seu mandato, ajudando mais famílias que precisam. O vereador Almir Andrade está comprometido em atender as famílias que o procuram em busca de ajuda, demonstrando seu compromisso com a comunidade.

Matérias Relacionadas

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia participa da mobilização nacional do Dia B de Saúde Bucal

mar 24, 2026
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia garante merenda escolar para 26 escolas em áreas de difícil acesso

mar 21, 2026
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia retoma o projeto Corpo em Movimento

mar 20, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil do Acre cria núcleo especializado para monitoramento de crimes digitais – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

24/03/2026 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia participa da mobilização nacional do Dia B de Saúde Bucal

24/03/2026 Frankly
Fronteira

Com quase 100 cadeiras entregues, Vereador Almir Andrade segue ajudando famílias

24/03/2026 Frankly
Acre

Governo reinaugura Biblioteca da Floresta com sede do IMC

24/03/2026 Frankly