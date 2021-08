Com quase 7 mil doses de vacinas aplicadas, Assis Brasil é referência no Estado

O pequeno município de Assis Brasil localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, vem se destacando em vários segmentos e áreas no campo da Administração Pública, Educação, Esporta, Cultura e infraestrutura.

Mas, o avanço nas doses aplicadas de vacinas merece sem espaço para dúvidas um destaque na gestão atual, com muita responsabilidade, determinação e carinho pela população, o município deve atingir nos próximos dias mais de 7 mil doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19, quase a população inteira, isso mostra a capacidade do jovem prefeito Jerry e sua equipe.

“Apesar de ser um prefeito jovem, não me arrependo de ter depositado o meu voto de confiança, Assis Brasil segue avançando em várias áreas e, a Saúde é uma delas” Externou uma moradora

Dona Maria é uma de centenas de moradores que entendem a mudança e o esforço da gestão em busca de melhorias, Assis Brasil segue no caminho do desenvolvimento e em poucos meses já é notório as mudanças estabelecidas na gestão municipal.

“Existe coisas que o dinheiro não compra, ver o sorriso no rosto das pessoas vacinadas não tem preço, estamos trabalhando muito forte para melhorar a vida das pessoas, com ajuda de Deus, equipe e toda população, seguiremos em frente” Disse Jerry Correia

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...