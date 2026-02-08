Com serviços perto de casa, Juntos Pelo Acre garante cidadania e dignidade à população do São Francisco em Rio Branco





Identificação, recreação, autocuidado e cidadania marcaram este sábado, 7, na Escola Estadual Doutor Pimentel Gomes. Moradores da regional do São Francisco tiveram acesso, perto de casa, a uma série de serviços públicos que facilitaram a resolução de demandas documentais, ampliaram oportunidades e garantiram momentos de lazer para toda a família.

O aposentado Sebastião Rodrigues da Silva, de 77 anos, foi um dos beneficiados. Ele contou que conseguiu solicitar gratuitamente a segunda via da identidade, por meio da Polícia Civil do Acre (PCAC), sem precisar se deslocar até Porto Velho, onde havia emitido o primeiro documento, posteriormente perdido.

“Isso é uma bênção. Hoje estou um pouco melhor, mas, graças a Deus, fui abençoado. A mulher me ajudou. Aonde eu for, tenho ajuda. Agradecer primeiramente ao senhor, depois ao servidor público”, destacou.

Esta é a primeira edição do programa em 2026, que já percorreu outras regionais em 2025. Segundo a vice-governadora Mailza Assis, que também é secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, o programa foi pensado para estar mais perto das pessoas.

“Pensado para que a gente pudesse levar o serviço e amenizar toda a necessidade das pessoas. O Juntos Pelo Acre chegou para isso: para estar perto das pessoas nas diversas comunidades, com muitos serviços. Aqui nós temos atendimento em saúde, assistência social, oferecimento de oportunidades de emprego, cursos e brincadeiras. É a dignidade, é a cidadania, é o respeito com as pessoas. Isso valoriza a nossa gestão, mas valoriza, acima de tudo, as pessoas que querem o bem, que querem trabalhar para o desenvolvimento do ser humano. Esse é o propósito do Juntos Pelo Acre”, destacou.

Para quem buscava qualificação profissional e oportunidades de emprego, o curso de drinks capacitou participantes para o mercado de trabalho e entregou certificação com carga horária de quatro horas. Já o Feirão de Empregos possibilitou a inclusão de pessoas em busca de vagas do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e em futuras qualificações.

Aluno do curso, João Vitor Barros da Silva destacou a importância da iniciativa. “Eu fiz esse curso e amei, porque já abre uma oportunidade para o mercado de trabalho. Soube que o Feirão dos Empregos também tem vagas para barman, e isso já é uma chance de me inscrever e buscar uma colocação”, relatou.

A cidadania também marcou presença com os serviços da Justiça Eleitoral, por meio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O representante da Secretaria Judiciária do TRE, Cláudio Paes, explicou que a ação antecipa atendimentos importantes à população. “A gente antecipa para o cidadão a oferta dos serviços, seja do alistamento eleitoral, primeiro título, seja da revisão, da regularização de alguma situação do eleitor e da transferência do eleitor.”

Cláudio frisou que a iniciativa é ainda mais relevante por se tratar de um ano eleitoral. “É importante destacar iniciativas como esta por parte do Estado e da Justiça Eleitoral, porque estamos em um ano de eleição. O cadastro se encerra no início do mês de maio, então a gente deixa um convite e um incentivo para que os cidadãos procurem o quanto antes o atendimento eleitoral”, reforçou.

Para quem buscava roupas novas e de qualidade, o Guarda-Roupa Social foi o ponto de encontro de mulheres que saíram da ação com um kit contendo seis peças. A aposentada Luísa Félix Ximendes, moradora do bairro Vitória, expressou animação com as novas aquisições. “Estou muito agradecida, porque é uma coisa chique, né? Roupa chique. Com certeza, a roupa nova. Ah, é tudo de bom”, declarou.

O programa Acre Pela Vida, parceiro essencial do Juntos Pelo Acre, animou o dia de várias crianças que participaram da ação junto com seus pais. A diretora de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Marilena Moreira, destacou que a iniciativa aproxima a segurança pública da população.

“Nós temos o nosso programa Acre Pela Vida, que desenvolve uma série de ações, e hoje trouxemos brincadeiras para as crianças, além de uma equipe do Gefron fazendo uma exposição, com bonecos para que as crianças possam tirar fotos, e o nosso mascote, aproximando a segurança pública da comunidade”, explicou.

Serviços

Na Escola Dr. Pimentel Gomes, a população teve acesso a uma ampla oferta de serviços e atividades. Foram realizadas atividades recreativas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre, ações de educação no trânsito com a mini cidade do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) e atividades culturais por meio da Biblioteca Itinerante Multiarte, da Secretaria de Estado de Educação (SEE). O espaço também contou com recreação infantil coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), além de serviços de barbearia, Guarda-Roupa Social e oficina de drinks.

No local, também foram disponibilizados serviços essenciais como emissão de carteira de identidade, registro civil, atendimento jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB), atendimento do programa Bolsa Família, negociação de dívidas pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), balcão de empregos, organização e impressão de currículos, atividade educativa Cidade em Lápis, da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), emissão da carteira de transporte intermunicipal pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), atividade Interbairros de Games, da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), além de atendimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).





































































































