Comandante do Corpo de Bombeiros do Acre visita Assis Brasil e anuncia instalação de quartel militar no município

O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu na manhã desta Quarta-feira (19), a visita do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros no Acre, o Coronel Carlos Batista, Juntamente com o Coronel Godin e o Comandante da Regional do Alto Acre, o Tenente Sandro.

Vale destacar que o ponto principal da visita foi a sinalização de construir uma unidade do Corpo de Bombeiros (quartel militar) em Assis Brasil.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Batista, a construção da unidade é essencial para a execução das ações desenvolvidas pelo CBMAC no município.

No tocante, o Prefeito agradeceu a parceria do Corpo de Bombeiros que não tem medido esforços para sanar as demandas do município e destacou que a Prefeitura está a disposição para apoiar no que for preciso.

Na ocasião Jerry aproveitou e confirmou com o Coronel Batista, a presença da guarnição do Corpo de Bombeiros no desfile cívico de 7 de Setembro, com os bombeiros e viaturas, inclusive uma viatura de combate a incêndios que estarão abrilhantando o evento

