Comerciante de 80 anos é brutalmente assassinado a pauladas na cidade de Xapuri

Um comerciante antigo comerciantes identificado por Raimundo Olímpio Bezerra, conhecido como “Raimundão Alemão”, de 80 anos, foi brutalmente assassinado a na noite desta sexta-feira (6), na cidade de Xapuri.

O delegado Gustavo Neves, titular do município de Xapuri, juntamente com o chefe de investigações, Eurico Feitosa, que estavam de folga souberam do caso e se deslocaram para o local e constataram a veracidade dos fatos.

O crime ocorreu no comércio da vítima, localizado na Rua 6 de Agosto, centro da cidade. O corpo da vítima havia muitas marcas de espancamento na parte superior, principalmente na cabeça.

A primeira vista, se trabalha com a tese de latrocínio – assalto seguido de morte, mas uma equipe foi montada e estão em campo, na tentativa de localizar quem cometeu o crime e o objeto usado.

O corpo da ‘vitima foi retirado do local pela equipe do SAMU e levado para o hospital. Segundo informações, será transferido para o IML na Capital, onde passará por necropsia e depois liberado aos familiares.

Mais informações a qualquer momento.

