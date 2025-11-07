Comic Nerd 2025 celebra cultura geek e economia criativa neste fim de semana em Rio Branco





Reunindo fãs de diversos segmentos em uma programação repleta de cultura pop, tecnologia e inovação, o Comic Nerd 2025 – Especial Dragon Ball será realizado neste sábado e domingo, 8 e 9, no Gran Reserva, em Rio Branco. O maior evento geek do Acre conta com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Associação dos Nerds do Acre (Anac Nerd) e o Instituto Mercosul Amazônia (IMA).

A edição deste ano homenageia o mangaká Akira Toriyama, criador da icônica franquia Dragon Ball, um dos mangás ou animes de maior sucesso, que conquista gerações de fãs desde 1984. Inspirado no legado do artista, o evento se consolida como o maior encontro de cultura geek e economia criativa da região com painéis, oficinas, concursos e atrações que celebram o poder da imaginação e da tecnologia.

Um dos grandes destaques do evento é a presença dos aclamados dubladores Wendel Bezerra (Goku), Tânia Gaidarji (Bulma) e Fábio Lucindo (Kuririn), que vão participar de painéis falando de suas carreiras dando voz a personagens icônicos. Os artistas também vão participar de encontro com fãs, com sessão de fotos.

A programação também contará com apresentações da banda da Polícia Militar do Acre (PMAC), artes marciais, quiz temático de Dragon Ball e shows musicais. Oficinas de wigmaker e papercraft, torneios de Free Fire e TCG Pokémon, boate nerd e arena de swordplay também fazem parte da programação. A entrada será 1kg de alimento não perecível, com destinação a instituições assistenciais da capital.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destaca que a Comic Nerd é mais uma ação do governo voltada para o fortalecimento da economia criativa e para a valorização da juventude acreana. “Esse evento é uma oportunidade de inspirar toda a população, principalmente os jovens. Impulsionar nossa economia criativa, a tecnologia e a inovação. Que seja um momento de inspiração para o desenvolvimento e orientação de novos caminhos”, diz.

Para se dirigir ao local do evento, o público contará com uma linha de ônibus exclusiva. A ação é resultado da parceria entre o governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco, por meio Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

A autarquia municipal disponibilizará um ônibus com trajeto direto entre o Terminal Urbano e o Gran Reserva, antigo 14 Bis, das 9h às 22h. A linha especial, identificada como 900 – Comic Nerd, fará o percurso em todo o período da atividade, que se iniciará às 10h e seguirá até as 22h, com intervalos regulares e operação contínua. A ideia é facilitar o deslocamento de famílias, jovens e demais visitantes.

Confira a programação completa

Sábado (08/11)

Palco do Poder (palco principal do Gran Reserva)

10h – Abertura do evento

11h – Quiz Dragon Ball

13h – Abertura oficial com a Banda Furiosa da PMAC

14h – Apresentação de karatê

15h – Painel de Anac Nerd a Headscon AC

16h – Show musical Semblanty

17h – Painel sobre o legado de Dragon Ball no Brasil

17h30 – Sessão de fotos com os dubladores convidados

18h – Painel Entre Goku e Bob Esponja, sobre a carreira do dublador Wendel Bezerra

18h30 – Concurso nacional de cosplay

19h30 – Show musical com a banda NEStalgia

Salão Gran Reserva

11h – Karaokê

14h – Oficina cosmaker

15h – Oficina de mangá

16h – Boate Nerd

18h – Karaokê

19h – Boate nerd

Corporação Cápsula (Anexo Amazônia Hall)

11h – Workshop Criando Jogos

14h – Torneio TCG Pokémon

18h – Torneio CSGO

Área Externa

Arena Swordplay

Praça de Alimentação

Domingo (09/11)

Palco do Poder (palco principal do Gran Reserva)

10h – Abertura do evento

11h – Quiz Dragon Ball

12h30 – Concurso Estadual de Cosplay Kids

13h30 – Apresentação de Jiu-Jitsu

15h – Show musical da cantora Bárbara Maia

16h – Painel Uma vida de dublagem, com Fábio Lucindo

17h – Show musical com a banda NEStalgia

18h – Painel Universo Cosplay, do hobby às competições

18h30 – Desfile cosplay

19h30 – Concurso K-Pop

Salão Gran Reserva

11h – Karaokê

14h30 – Oficina wigmaker

15h30 – Oficina papercraft

16h30 – Boate Nerd

18h – Karaokê

20h – Boate nerd

Corporação Cápsula (Anexo Amazônia Hall)

11h – Workshop Criando Jogos

14h – Torneio TCG Yu-Gi-Oh!

16h – Torneio CSGO

Área Externa

Arena Swordplay

Praça de Alimentação

The post Comic Nerd 2025 celebra cultura geek e economia criativa neste fim de semana em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...