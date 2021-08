Comissão da pessoa com deficiência da Câmara Federal Aprova parecer de Mara Rocha que Cria Mês de Concretização da Comunicação Alternativa

Nessa terça-feira (10/08), a Deputada Federal Mara Rocha aprovou relatório de sua autoria, na Comissão de Direitos das Pessoas Com Deficiência, Relatório favorável ao Projeto de Lei nº 4.328/2020, que institui o mês de outubro como “Mês de Conscientização da Comunicação Alternativa”.

O projeto de lei define que o Mês de Conscientização da Comunicação Alternativa será celebrado anualmente no mês de outubro com a realização de campanhas de conscientização, com palestras, seminários e atividades educativas e com a veiculação de campanhas nos meios de comunicação de massa.

Mara Rocha destacou a importância do Projeto de Lei: “A Comunicação Alternativa surge como uma solução para facilitar a comunicação e inclusão crianças e jovens, além de adultos, com dificuldades de comunicação verbal”.

“Ao instituir o mês de Conscientização da Comunicação Alternativa, o projeto de lei fortalece os esforços dos inúmeros profissionais de educação envolvidos na luta pela comunicação alternativa no país, difundindo as ferramentas disponibilizadas atualmente para promover a inclusão dos indivíduos acometidos de tais problemas”, finalizou Mara Rocha.

O Projeto será apreciado na Comissão de Constituição e Justiça e, sendo aprovado, deve seguir, direto, para o Senado Federal.

