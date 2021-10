comissão de agricultura da câmara dos deputados homenageia o ex-governador do Acre, Francisco Wanderley Dantas, com prêmio do mérito agropecuário homero pereira, por indicação da deputada mara rocha

Nesta quarta-feira (27/10), a Comissão de Agricultura da Câmara Federal, homenageou o ex-Governador do Acre, Francisco Wanderley Dantas, com o Prêmio Mérito Agropecuário Homero Pereira, na categoria Política, in memorian.

A indicação do nome do ex-Governador foi feita pela Deputada Mara Rocha, que enalteceu o trabalho do “Dantinha” para transformar e modernizar a agropecuária no Acre.

Segundo Mara Rocha, “Francisco Wanderley Dantas foi um visionário, apostando em novos meios de produção em meio às dificuldades daquela época. A sua importância é sentida até hoje, pois, o que o Acre tem hoje em termos de agricultura e pecuária se deve a esse governador visionário e aos produtores que apostaram nesse sonho, deixaram seus estados e adotaram o Acre como sua terra”.

“Dantinha viajou por todo o Brasil falando sobre o potencial do Estado do Acre para a prática da agricultura e da pecuária e fazendo um chamamento para que produtores viessem investir no Estado. Com essa ação ele conseguiu atrair pecuaristas e agricultores, implantando no estado um rebanho com genética diferenciada e também a agricultura em maiores proporções. Essa atitude rompeu com a estagnação econômica do Acre, permitindo o florescimento de uma nova atividade econômico”, explicou Mara Rocha.

A cerimônia contou com a presença do Vice-Governador do Acre, Major Rocha, que entregou o prêmio à Sra. Leila e ressaltou a importância da homenagem: “Essa homenagem é importante para exaltar nossos bons exemplos políticos. Dantinha foi um exemplo de luta em favor da agropecuária no Acre. Ele foi o responsável direto pela implantação de uma agricultura com sólida base técnica, estudo do terreno amazônico, produção em escala e implantação da pecuária com genética de ponta”.

O prêmio foi entregue à viúva do ex-Governador, Sra. Leila Ribas Wanderley Dantas. Também estavam presentes os familiares Sra. Jeanine Ribas Wanderley Dantas, Sr. Fábio Ribas Wanderley Dantas, e Sr. Navarro Wanderley Lamounier.

A Sra. Leila se emocionou com a homenagem: “Quero agradecer à Deputada Mara Rocha pela lembrança. Meu marido foi um homem à frente do seu tempo, que dedicou sua vida ao desenvolvimento do Acre e esse prêmio é um reconhecimento desse trabalho”.

O Prêmio Mérito Agropecuário Homero Pereira é concedido anualmente pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados, a pessoas e/ou instituições públicas ou privadas, que tenham se destacado nos campos da ciência, pesquisa, desenvolvimento, inovação e sustentabilidade na agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...