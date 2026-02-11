Concurso da Educação do Acre assegura oportunidade para jovens conquistarem o primeiro emprego





Nesta quarta-feira, 11, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) realizou a lotação dos servidores técnico-administrativos aprovados no concurso de 2025. Em Rio Branco, a lotação para 150 desses novos profissionais se deu na sede da Secretaria, localizada na rua Rio Grande do Sul.

A lotação dos novos servidores é uma oportunidade para que os jovens alcancem o seu primeiro emprego. É o caso de Matheus Feitosa dos Santos, de 19 anos. Ele fez todo o ensino médio na escola Leôncio de Carvalho, localizada na Vila Acre e também fez um curso técnico em administração.

Matheus Feitosa e a irmã Flávia Catrine Feitosa dos Santos são os primeiros servidores públicos da família, já que o pai trabalha em uma colônia e a mãe vende salgado. Antes de ser aprovado no concurso da educação, Matheus fez pelo menos 10 provas de outros concursos. “Foi muito bom ser aprovado, agora vou poder ajudar em casa”, disse. Ele vai trabalhar perto de sua casa já que foi lotado na escola Zuleide Pereira, na Vila Acre.

A irmã de Matheus, Flávia Catrine foi aprovada para o cargo de professora de Química. Este é o primeiro concurso dela e também o primeiro emprego.

Outro jovem que também vai trabalhar pela primeira vez é Lecenky Araújo. Aos 19 anos, ele também já fez alguns concursos, como o da Sefaz, do Ibama, do TCE, do TSE e da prefeitura, sendo aprovado em alguns, mas não chegou a ser convocado. Neste concurso da Educação ficou na 87ª colocação.

Ele cursou o ensino médio na escola militar Tiradentes e coincidentemente foi lotado na mesma escola. “Estou me sentindo como se tivesse me livrado de uma grande pressão, as pessoas não acreditam, mas ai veem a gente concretizar o nosso potencial”, faz questão de dizer.

Estudante de Direito na Ufac, ele também estuda gestão financeira e quer seguir a carreira policial com foco para a Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Meus pais sentiram uma grande alegria quando viram minha aprovação porque hoje em dia é difícil ver um jovem crescer porque a maioria só quer curtir e para a gente que vem de baixo isso é muito gratificante”, destacou.

Sensação de liberdade

Quem está sentindo a sensação de liberdade é a nova servidora da Secretaria de Educação Letícia Ludmila de Mesquita Fernandes. Assim como outros empossados e lotados, ela também já fez outros concursos, como o do Detran. Ela ficou na 92ª colocação.

“Quando a gente é empossado e lotado sente uma sensação de alívio porque agora vai poder ajudar em casa e eu estou muito grata pela conquista e também ainda estou administrando essa sensação, sem falar na estabilidade profissional que vem com tudo isso”, destacou.

Formada em direito, ela estuda atualmente Letras/Inglês na Ufac e pretende, da mesma forma que outros novos profissionais, também realizar outro concurso público. “Eu estava desempregada, mas isso é um passo importante na minha carreira profissional”, disse.

Mais de 20 concursos

A maioria fez esforço muito grande até ser aprovado no concurso da educação. É o caso do novo servidor Bruno Matheus Santos Rodrigues. Aos 27 anos, ele já fez mais de 20 outros concursos, sendo aprovado em alguns, mas nunca chegou a ser efetivamente chamado.

Já fez prova para o TJ, para o TRE e também para o INSS. Também já foi servidor temporário do IBGE, é formado em gestão pública e ficou na 91ª colocação do concurso da Educação. “Me sinto aliviado porque estudei por três meses para esse concurso”, disse.

Ele trabalha desde os 17 anos e diz que não quer mais ser CLT. “Eu também pretendo fazer outros concursos e eu ia estudar até passar, não iria desistir nunca dos meus sonhos”, enfatizou.

Outro novo servidor feliz pela lotação é Allison Lima dos Santos. Ele também é o primeiro servidor público da família e pretende estudar para outras provas. “Eu trabalhava o dia inteiro e só estudava à noite, além dos finais de semana, que passava o tempo estudando, mas agora estou muito feliz”, afirma.

The post Concurso da Educação do Acre assegura oportunidade para jovens conquistarem o primeiro emprego appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...