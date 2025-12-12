Noticias da Fonteira

Policial

Conselho Superior da Polícia Civil realiza última reunião do ano e projeta ações para 2026 – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 12, 2025


Na tarde desta quinta-feira, 11, o Conselho Superior da Polícia Civil do Acre realizou sua última reunião do ano, reunindo os conselheiros, compostos pela gestão e os representantes das categorias para avaliar as deliberações de 2025 e discutir as projeções estratégicas para 2026.

Planejamento, avanços e novas estratégias marcam a última reunião anual do Conselho Superior da Polícia Civil. Foto: Emerson Lima/ PCAC

O encontro, coordenado pelo presidente do Conselho o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel Ferreira, teve como foco a análise de promoções, elogios, distribuição e decisão de sindicâncias, avanços obtidos ao longo do ano e os desafios que deverão orientar o planejamento futuro da instituição.
Com o encerramento dos trabalhos, o delegado-geral juntamente com a sua equipe reforçou o compromisso de manter a Polícia Civil do Acre em constante evolução, alinhada às necessidades da segurança pública e às demandas da sociedade acreana.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Polícia Civil apreende adolescente envolvido em roubo a comércio em Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 11, 2025
Policial

Instituto de Identificação da Polícia Civil realiza atendimento itinerante na zona rural de Sena Madureira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 10, 2025
Policial

PCAC prende homem de 45 anos por estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 9, 2025

VEJA TAMBÉM

Política

Jarude reúne mais de 300 educadores e anuncia R$ 1,7 milhão em emendas para 50 escolas

12/12/2025 Frankly
Policial

Conselho Superior da Polícia Civil realiza última reunião do ano e projeta ações para 2026 – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

12/12/2025 Frankly
Fronteira

Brasiléia intensifica ações de eliminação do mosquito da dengue com mutirão de limpeza, mesmo após redução de 89,3% nas notificações

12/12/2025 Frankly
Acre

Reconhecimento e legado marcam o encerramento da celebração dos 15 anos do Sisa no Acre

12/12/2025 Frankly