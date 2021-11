Construção da nova ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia tem recurso de R$ 29,5 milhões garantido por Mara Rocha

A deputada federal Mara Rocha e o vice-governador Major Rocha, que há um ano trabalham para viabilizar a construção da nova ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia, anunciam recursos na ordem de R$ 29,5 Milhões para a obra.

O projeto, que está em fase de análise de documentos bem adiantada no Ministério do Desenvolvimento Regional, será executado pelo prefeito Sérgio Lopes de Epitaciolândia.

Há um ano a deputada, o vice-governador e o prefeito Sérgio Lopes trabalham para viabilizar a construção. Várias reuniões foram realizadas com o Ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas e o Diretor do DNIT, General Antônio Santos Filho, que apoiou a construção e cedeu, ao prefeito, o projeto da ponte e os estudos de impacto ambiental.

A obra será construída ao lado da ponte de ferro e terá mão dupla, passagem de pedestres, calçada e paisagismo.

A deputada Mara Rocha fala sobre a felicidade de contribuir, através do seu mandato, pra realização do sonho da população do Alto Acre.

” Essa será a obra que vai marcar o meu mandato. Os moradores de Epitaciolândia e Brasiléia merecem uma ponte nova, moderna e bonita. Garantimos R$ 29,5 milhões para a construção de uma obra sólida e estruturante, que vai resolver, em definitivo, o problema de trafegabilidade entre os dois municípios. Agradeço o empenho do vice-governador Major Rocha e do Prefeito Sérgio Lopes que foram fundamentais para o avanço desse projeto” disse Mara Rocha.

