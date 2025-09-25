Noticias da Fonteira

Política

Coronel Ulysses desponta como um dos favoritos em pesquisa para Senado

set 25, 2025

Coronel Ulysses desponta como um dos favoritos em pesquisa para Senado.

Uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, que ouviu 1.505 eleitores do Acre, revela que o deputado federal Coronel Ulysses (UNIÃO/AC) figura entre os candidatos mais lembrados na corrida para o Senado em 2026. No cenário estimulado com Gladson na liderança, Deputado Coronel Ulysses aparece com 17,5% ao lado de nomes de peso da política acreana, mesmo sem ter anunciado candidatura ao Senado.

De acordo com o levantamento, num cenário sem Gladosn na disputa, o senador Márcio Bittar lidera com 29,7% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Jorge Viana (26,4%), Coronel Ulysses (25,8%), Mara Rocha (25,5%) demonstrando uma disputa bastante acirrada. Outros nomes citados foram Jéssica Sales (25,2%), Dr. Eduardo Velloso (20,4%) e Petecão (14,0%). O índice de indecisos ou sem opinião é de 5,3%, enquanto 5,7% dos entrevistados declararam voto branco, nulo ou nenhum.

Com a corrida eleitoral se aproximando, o quadro atual indica que a disputa pelo Senado no Acre será uma das mais competitivas dos últimos anos, reunindo nomes históricos e novas lideranças em ascensão.

Matérias Relacionadas

Política

Paraná Pesquisas: Alan Rick lidera disputa ao governo do Acre com 44%

set 25, 2025
Política

Jarude e Cadmiel reúnem lideranças e inauguram diretório do NOVO em Feijó

set 25, 2025
Política

Alan Rick e Silvio Costa Filho trabalham por subsídio para passagens mais baratas na Amazônia

set 25, 2025

VEJA TAMBÉM

Política

Coronel Ulysses desponta como um dos favoritos em pesquisa para Senado

25/09/2025 Frankly
Acre

Trabalho integrado entre Samu e Ciopaer salva vida de criança indígena no interior do Acre

25/09/2025 Frankly
Política

Paraná Pesquisas: Alan Rick lidera disputa ao governo do Acre com 44%

25/09/2025 Frankly
Política

Jarude e Cadmiel reúnem lideranças e inauguram diretório do NOVO em Feijó

25/09/2025 Frankly