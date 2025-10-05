Noticias da Fonteira

Política

Coronel Ulysses destina recursos para revitalização do mercado municipal de Porto Walter

out 5, 2025

O município de Porto Walter recebeu uma excelente notícia: foi dada a ordem de serviço para o início das obras de reforma do mercado municipal, uma conquista viabilizada graças à atuação e às emendas do deputado federal Coronel Ulysses.

Com investimento de R$ 500 mil, a obra vai garantir um espaço mais estruturado e digno para os feirantes e consumidores, impulsionando a economia local e melhorando as condições de trabalho dos pequenos empreendedores.

“O mercado é o coração econômico de Porto Walter. Essa reforma é uma forma de valorizar quem trabalha, gera renda e sustenta famílias com muito esforço. Nosso mandato tem compromisso com resultados reais, que chegam na ponta e mudam a vida das pessoas”, afirmou o deputado.

Com mais essa ordem de serviço, Coronel Ulysses reafirma seu protagonismo como parlamentar que luta para levar recursos e desenvolvimento para todos os municípios do Acre.

Matérias Relacionadas

Política

Senador Alan Rick cobra soluções do INEP para falhas na prova prática do Revalida 2025

out 1, 2025
Política

Coronel Ulysses reforça valorização dos policiais penais em sessão solene no Acre

set 30, 2025
Política

Com presença de Jarude, NOVO empossa Marcelo Lopes como presidente do diretório municipal de Rio Branco

set 30, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Governo do Acre leva Espaço Indústria e Tecnologia à Expoquinari e fortalece a feira como vitrine de negócios

05/10/2025 Frankly
Política

Coronel Ulysses destina recursos para revitalização do mercado municipal de Porto Walter

05/10/2025 Frankly
Acre

Fundhacre promove mutirão de atendimentos voltado à saúde dos servidores

05/10/2025 Frankly
Fronteira

Educação de Brasileia acompanha escolas rurais e construção de poço artesiano

05/10/2025 Frankly