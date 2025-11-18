Noticias da Fonteira

Política

Coronel Ulysses reafirma defesa do direito do cidadão de bem possuir arma para proteger sua família

nov 18, 2025

O deputado federal Coronel Ulysses visitou neste domingo o Clube de Tiro Búfalo, onde conversou com instrutores, atiradores, empresários do segmento e reafirmou seu compromisso histórico com o direito de defesa do cidadão de bem.

Durante a visita, o parlamentar destacou que a arma é, acima de tudo, um instrumento de liberdade e democracia.

“Quando governos corruptos, comunistas e socialistas tentam implantar tirania, a primeira estratégia é desarmar a população de bem. Eu não aceitarei isso no Brasil. O cidadão honesto tem o direito de se proteger e de proteger sua família.”

Ulysses criticou a hipocrisia da esquerda, que tenta restringir o acesso do cidadão de bem às armas, enquanto fecha os olhos para o armamento pesado utilizado por facções criminosas no país.

“Para essa esquerda assassina e defensora de bandidos, problema não é o narcoterrorista com fuzil. Problema, para eles, é o trabalhador portar uma arma legal para defender sua casa. Não dá mais.”

O deputado reforçou ainda seu apoio total aos CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores), às empresas do setor bélico e ao movimento nacional Pro-Armas, que atua na defesa das liberdades individuais e do direito constitucional à legítima defesa.

“O Brasil precisa de leis que protejam quem cumpre a lei — e não quem vive do crime. Continuarei defendendo os CACs, o esporte do tiro, as empresas do setor bélico e todo cidadão que quer apenas o direito de escolher.”

A agenda consolida a posição do deputado como uma das principais lideranças nacionais na defesa do direito ao armamento responsável e na luta contra políticas desarmamentistas que fragilizam a segurança do cidadão comum.

Matérias Relacionadas

Política

Alan Rick recebe título de “Supermercadista Honorário 2025” e defende derrubada do Veto 35

nov 14, 2025
Política

Coronel Ulysses é o parlamentar acreano mais bem avaliado no Ranking dos Políticos

nov 12, 2025
Política

Senador Alan Rick visita deputado Coronel Ulysses e apresenta demandas do União Brasil no Acre

nov 8, 2025

VEJA TAMBÉM

Política

Coronel Ulysses reafirma defesa do direito do cidadão de bem possuir arma para proteger sua família

18/11/2025 Frankly
Policial

Polícia Civil e Gefron apreendem 19 tijolos de drogas em Reserva no Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

18/11/2025 Frankly
Fronteira

15 de novembro: Proclamação da República!

18/11/2025 Frankly
Acre

Nota pública sobre contrato de execução da obra de contenção e urbanização da Orla do Quinze

18/11/2025 Frankly