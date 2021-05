Corpo de Médico natural de Brasiléia é achado na Bahia

Andrade Lopes Santana, de 32 anos, estva desaparecido desde segunda-feira (24), quando saiu de Araci, onde mora, com destino a Feira de Santana. O carro hávia sido encontrado às margens de uma rodovia sem sinais de acidente, e de acordo com as investigação, o corpo encontrado no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, a cerca de 120 km de Salvador, na manhã desta sexta-feira (28), é do médico Andrade Lopes.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia para identificação do corpo.

O médico tem 32 anos e é natural do Acre. Ele morava em Araci, 220 km distante da capital, e, segundo informações de colegas, teria ido a Feira de Santana encontrar amigos e comprar uma moto aquática. Desde então, não hávia notícias.

O carro de Andrade hávia sido encontrado às margens da BR-101, em Conceição do Jacuípe, sem marcas de acidente e com as portas trancadas.

De acordo com os familiares, Domitília Lopes (mãe) e outras seis pessoas da família que foram à Feira de Santana para auxiliar nas investigações do desaparecimento do médico, o corpo encontrado ainda não foi reconhecido pela família como sendo o do médico Andrade.