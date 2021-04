Corpo do acreano que cometeu suicídio em presídio boliviano é sepultado em Xapuri

Wanglezio Braga / Foto: Reprodução

Foi sepultado na manhã de hoje (22), no Cemitério Municipal de Xapuri, o corpo de Josenilton da Silva Sena, de 32 anos. Ele foi encontrado sem vida em uma das celas do Presídio da Vila Bush, Zona Rural de Cobija, na madrugada desta quarta-feira (21). À família, as autoridades penitenciárias disseram que a causa da morte foi suicídio tendo em vista que teriam encontrado o corpo dele próximo a uma parede.

Natural de Xapuri, Josenilton cumpria pena de 30 anos sob a acusação de assassinato ocorrido em 2018. A irmã dele, dona Deusenir da Silva Sena, foi quem recebeu a notícia da morte por mensagem telefônica. Ela saiu de Xapuri para Cobija para fazer o reconhecimento do corpo e trazê-lo para a cidade natal. Na capital pandina, Deusenir concedeu entrevista à imprensa onde pediu ajuda para transladar o corpo que ainda estava sendo periciado no Hospital Galindo Terán. Ela também não aceitou a hipótese de suicídio tendo em vista que Josenilton estava psicologicamente bem.

O corpo de Josenilton passou pela fronteira ainda na noite de ontem. Já em Xapuri, a família fez um velório rápido, simples. O sepultamento do homem ocorreu no final da manhã dessa quinta-feira.