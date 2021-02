Covid-19: Acre volta para o vermelho, anuncia Governo do Estado

Alessandro Silva

O Comitê de Acompanhamento Especial do Covid-19 do Governo do Acre, durante coletiva na noite desta segunda-feira, 01, anunciou que o estado regrediu para a cor vermelha.

Segundo, o secretário estadual de saúde, Alysson Bestene informou que a capacidade de ocupação dos leitos do Estado atingiu 98% de lotação, colocando o Estado em alerta total.

“Nosso sistema de saúde está hoje com sua capacidade de ocupação em 98% de sua capacidade total, quase sua totalidade, colocando nossa saúde em uma situação delicado”, revela Alysson.

O Procurador-Geral do Estado, João Paulo Setti, informou que as medidas a serem adotadas pelo Estado será, o mesmo que foi decretado em março de 2020.

Setti ainda fez questão de frisar que o Estado não irá adotar Lockdown assim como alguns estados e paises.

“Vale ressaltar que não será decretado Lockdown, a população poderá ter sua liberdade de ir e vir assegurada, mas com cuidado e prevenção” diz o Procurador

Decreto Nº 5496 DE 20/03/2020: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=395508

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...