Cruz Vermelha entra em contato com governo do Acre e oferece donativos às vítimas das cheias

A Cruz Vermelha internacional entrou em contato com o governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), a quem anunciou uma doação de 50 toneladas de donativos às vítimas das cheias dos rios acreanos. A principal instituição de ajuda humanitária do mundo recebeu um pedido do senador Márcio Bittar (MDB), que antecedeu pelo Acre. Com a promessa de ajuda, Bittar passou a bola para o governador.

Gladson agradeceu a Cruz Vermelha e o empenho do senador:

“Boa noite, meus amigos! Quero aqui agradecer o senador Márcio Bittar pelo empenho em prol do Acre. Graças a um pedido do senador, a Cruz Vermelha anunciou a doação de 50 toneladas de donativos às famílias atingidas pela cheia dos rios em nosso estado.

Agradeço de coração ao @marciobittar_ e a Cruz Vermelha, que ainda colocou sua Equipe de Resposta Nacional à disposição para nos apoiar e amenizar o dor das famílias por meio de ajuda humanitária”, escreveu o governador.

