Da fronteira até Rio Branco; Haitiana com COVID é transferida pelo Harpia

Uma haitiana, que não teve o seu nome revelado, foi transferida de helicóptero na tarde desta sexta-feira, 19, do Hospital Raimundo Chaar, de Brasileia, para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into), unidade referência para atendimento de casos Covid-19, em Rio Branco.

Segundo informações do site O Alto Acre, ela estava internada no Raimundo Chaar desde de quarta-feira (19). A transferência ocorreu após ela apresentar piora significativa ao ponto de precisar de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de covid-19.

De acordo com informações, a haitiana fazia parte do grupo que estava acampado na Ponte de Assis Brasil com o Peru.

Lucas Vitor