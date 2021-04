Debates acalorados marcam sexta sessão ordinária em Epitaciolândia

Assessoria

Os vereadores de Epitaciolândia realizaram na manhã desta segunda-feira 12, a sexta sessão ordinária de 2021, com variados temas abordados por sete dos nove parlamentares mirins. O vereador José Antônio (Nego), do Progressista justificou ausência na referida sessão e a vereadora Seliene Lima (Podemos), não usou a tribuna da casa do povo.

Em seu tempo regimental no grande expediente, o vereador Marcos Ribeiro do PSDB, registrou mais um programa itinerante da saúde, agora na comunidade Filipinas realizado pela prefeitura de Epitaciolândia. Agradeceu os idealizadores do movimento realizado no final de semana fechando a Ponte da amizade que liga Epitaciolândia a cobija na Bolívia. Pediu providencias para o problema ocasionado na pista do aeroporto com o estacionamento de carretas de combustíveis. Registrou os trabalhos de paliativos no ramal do polo oferecendo melhorias para aquelas famílias do polo de Epitaciolândia. Relatou visita de moradores da Comunidade Nari Bela Flor que reivindicavam ampliação dos serviços de abastecimento de água, onde o prefeito se posicionou sensível a causa e garantiu a construção de um poço artesiano em parceria com a comunidade. Registrou que o prefeito Sérgio Lopes estava em rio branco assinando convênios com o governo do estado do Acre. Alertou que após denuncia do vereador José Maria do PSL de que faltava medicamentos na farmácia municipal, foi criada uma comissão de vereadores da base para verificar tal denuncia. Finalizou dizendo que assim que chegar o verão, a prefeitura vai melhorar as condições das ruas da cidade, principalmente as que mais tem sido pauta de cobrança.

A vereadora Lucimar Monteiro (Preta), do Progressista, falou sobre as denuncias de falta de médicos e medicamentos na farmácia do município de saúde do município. Lamentou os comentários em grupos de whatsaap de pessoas insinuando que os vídeos postados pelos vereadores da base do prefeito não representavam a verdade com relação a falta de medicamentos na farmácia municipal. Falou sobre o programa de saúde realizado pela prefeitura na comunidade Filipinas levando atendimento médico e vacinação as pessoas daquela localidade. Solicitou melhoria no ramal do Porvir. Agradeceu os vereadores que estavam no movimento de fechamento da ponte da amizade ligando Epitaciolândia a Cobija. Agradeceu o deputado Jenilson Leite, pela doação de 1000 mascaras para Epitaciolândia. Agradeceu o secretário da SEPA, Neném Junqueira pelas parcerias com o município de Epitaciolândia Agradeceu o governador Gladson Cameli que garantiu para os próximos dias a construção de unidades de terapia intensiva, a montagem do aparelho de tomografia que encontra-se no hospital e a construção do anel viário em Epitaciolândia. Solicitou visita do secretário de obras no Bairro Vila Vitória que está em situação intrafegável. Finalizou solicitando iluminação na travessa Dona neném no Bairro José Hassem.

O vereador Rubens Rodrigues do PSD- fez agradecimentos ao executivo municipal por ter feito trabalho de melhoria na estrada velha. Se disse contrário ao movimento dos brasileiros fechando a ponte que liga Epitaciolândia a Cobija, pois segundo o vereador foi criado um fato sem necessidade uma vez que havia no domingo uma eleição naquele país. Parabenizou o secretário de obras que em conversas garantiu melhorias para o ramal do polo, do porvir, Rubicon, Filipinas. Ramal do Seu Silva e próximo ao Peixoto. Pediu planejamento para a Reserva extrativista do outro lado do rio Acre. Solicitou melhoria para a estrada Fontenele de Castro, ramal dos cachorrinhos, ramal do Seu José Louro. Pediu melhorias no ramal do km 06, km 07, km 12 passando pelo ramal do km 14. Mencionou pedidos de melhorias para os 30 ramais principais de Epitaciolândia, sem contar os chamados “galhos” de ramal. Agradeceu o poder executivo municipal que ajudou na locomoção de uma comitiva composta por ele, pelo vereador Pantico da Água e um funcionário da empresa Tecnews para garantir o pagamento em atraso do referida empresa. Pediu que o governo do estado garanta em caráter de urgência a vinda de um examinador do DETRAN para amenizar um grave problema para quem deseja tirar sua Carteira de Habilitação. Falou sobre a falta de médicos do posto de saúde do Bairro Aeroporto. E registrou a vitória do Dr. Regis Richter (Papito), como novo governador de estado de Pando.

O vereador José Maria do PSL, agradeceu o executivo municipal por atender os pedidos de melhoria no ramal do Japão. Parabenizou lideres do movimento fecha fronteira, que após intensa mobilização em protesto na ponte de Epitaciolândia – Cobija, obtiveram vitória com a liberação de acessos para todos. Abordou sobre sua denuncia feita em sessão passada sobre a falta de medicamentos de contra a covid-19 na farmácia municipal, faltando 04 dos 05 itens de uma receita médica por ele apresentada na tribuna. Lembrou que há sim outros medicamentos na farmácia municipal, porém os medicamentos de controle a covid-19 foi garantido por uma funcionária que estava em falta. Parabenizou o secretário Cassius Hassem que em áudio explicou que a prefeitura havia feito a compra de medicamentos, mas que a fornecedora ainda não havia feito a entrega dos mesmos. Finalizou abordando a questão do processo simplificado de 2019, onde o prefeito tem intenção de anular tal certame usando o argumento que tem que demitir 23 funcionários (cuidador maternal e assistentes de salas), que segundo o prefeito, esses estão recebendo sem trabalhar, o que comprova ser inverídico em planilha recolhida das escolas.

O vereador Messias Lopes do PT, solicitou melhoria para o conselho tutelar de Epitaciolândia. Segundo o vereador os conselheiros tutelares de Epitaciolândia, são os únicos no Brasil que ainda não foram legalizados perante a lei vigente. Solicitou ampliação do quadro funcional das pessoas que fazem a roçagem da cidade, bem como aquisição de mais roçadeiras. Solicitou iluminação na Travessa Dona Neném no Bairro José Hassem e pediu que o problema de iluminação fosse solucionado em todos os Bairros de Epitaciolândia. Pediu recuperação na Avenida Amazonas e implantação de lombadas e quebra molas nos pontos de maiores riscos aos condutores de veículos. Pediu recuperação da passarela que liga o Bairro Vila Vitória ao centro da cidade, além de paliativo na rua após a passarela. Pediu paliativo nos ramais, tais como Rubicon, Porvir, Porongaba e outros ramais com difícil trafegabilidade. Agradeceu ao secretário de Obras, Chiquinho Frota e Sr. Pedro que não medem esforços para resolver os pedidos dos vereadores. Agradeceu aos lideres do movimento Fecha Fronteira, que após a mobilização popular na ponte da Amizade garantiu acessos livres a Epitaciolândia e Cobija.

Finalizou se posicionando contrário a anulação do processo seletivo de 2019, onde o prefeito diz que vai cancelar tal certame, num momento delicado de crise econômica, pandemia de covid -19 e podendo acarretar mais problemas aos munícipes.

O vereador Diojino Guimarães do MDB – Lamentou os posicionamentos inverídicos de parlamentares mirins em uso a tribuna cometendo quebra de decoro parlamentar, cabendo suspensão de quem age dessa forma. Lembrou que na condição de presidente, sempre obedeceu e cumpriu ao pé da letra ao regimento interno da Câmara municipal de Epitaciolândia. Garantiu que não aceitará que nenhum vereador use da mentira para tentar se contrapor a verdade e que pretende colocar ordem na casa do Povo. Disse não retratar a verdade, o vídeo produzido pela comissão de vereadores da base do prefeito falando sobre abastecimento de remédios na farmácia municipal. Reforçou que se os números de covi-19 em Epitaciolândia estão em queda se dá pelo fato dos doentes procurarem a unidade sentinela e não encontram as vezes ném o médico ou testes para a doença, tendo que o paciente se socorrer em laboratorios particulares. E que o próprio presidente da Câmara foi a pessoa que procurou o posto de saúde sentinela e comprovou na quinta-feira passada dia 08, não havia nem teste de Swab e nem médico.

O vereador Pantico da água do Solidariedade, falou sobre problemas de energia na unidade de saúde do bairro aeroporto foi relatado pelo prefeito que a energisa está providenciando um novo transformador com capacidade para atender a demanda da nova unidade que está mais ampla. Parabenizou os brasileiros que fecharam a ponte da amizade com o objetivo de ter o passe livre de ambos os lados de onde tiram seus sustentos. Reivindicou quebra molas e lombadas nas proximidades de escolas, BR 317 e rua próxima a escola Brasil-Bolívia. Reforçou a problemática causada pelo estacionamento de carretas de combustíveis, na pista do Bairro Aeroporto, colocando em risco toda cidade.