Delegação acreana participa da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial em Brasília





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), e o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Coepir) acompanham a delegação acreana na 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, realizada em Brasília, de 15 a 19 de setembro.

A comitiva é composta por 25 representantes do estado, que ao longo desta semana participam de debates, avaliações e deliberações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de igualdade racial.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos e vice-governadora, Mailza Assis, destacou a importância da presença da delegação acreana no evento. Mesmo ausente na conferência, ela manifestou satisfação em ver o Acre representado em um espaço de diálogo nacional, que reafirma o compromisso do governo com políticas públicas de direitos humanos voltadas à inclusão, à justiça social e à valorização da diversidade.

A diretora de Direitos Humanos, Joelma Pontes, ressaltou a alegria de participar da abertura da 5ª Conapir, destacando que se trata de um espaço essencial de diálogo e construção de políticas públicas para a promoção da igualdade racial.

“Nosso compromisso é fortalecer os conselhos de direitos e garantir a efetiva realização das conferências, instrumentos fundamentais da participação social. Agradeço ao nosso governador e à secretária de Assistência Social e Direitos Humanos e vice-governadora, Mailza Assis, pelo apoio e incentivo a essa construção coletiva. É graças ao engajamento governamental e social que avançamos na promoção da cidadania, da igualdade e da dignidade para todas as pessoas”, afirmou.

A participante da delegação acreana e coordenadora administrativa da Associação de Mulheres Negras do Acre e seus Apoiadores, Almerinda Cunha, ressaltou a relevância do encontro:

“A participação do Acre na 5ª Conapir está sendo significativa. Trouxemos representantes de cinco municípios e, pela primeira vez, tivemos a oportunidade de acompanhar essa discussão com presença municipal para levar o debate de volta às comunidades. Estamos discutindo a reparação do povo negro, a PEC 27 e formas de propor políticas públicas que enfrentem o genocídio da população negra, a miséria, a exclusão, além de garantir políticas para os quilombos e para todos os povos historicamente excluídos”, disse.

Representantes de cinco municípios marcam presença no evento, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas no estado e ampliar os conhecimentos a serem aplicados no Acre.

