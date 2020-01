Delegado declara que é pré-candidato à prefeitura de Epitaciolândia em programa de rádio

O delegado de Polícia Civil do Acre que coordena toda a regional do Alto Acre, Sérgio Lopes, participou do programa de rádio do empresário Júnior Vale, dono do Armazém Paraíba, para falar dos trabalhos que vem realizando ocorrido na tarde desta segunda-feira (13).

Sérgio Lopes já é conhecido na fronteira do Acre, onde já atuou como delegado titular de Brasiléia por seis anos. Se ausentou por alguns anos, foi candidato a deputado estadual e retornou no segundo semestre de 2019, quando foi empossado pelo vice-governador, Major Rocha.

Nestes poucos meses na fronteira, já se pôde notar a redução das ações dos bandidos na regional. “Trabalho importante junto com os demais agentes que tem se esforçado no combate ao crime”, destacou o delegado.

Sérgio Lopes é o atual presidente da Associação dos Delegados do Acre, poderá ser uma grande revelação no meio político da fronteira. Terá como grande apoio, o vice-governador do Acre, Wherles Rocha, possivelmente disputando pelo PSDB.

Caso seja confirmado, Sérgio estará disputando a prefeitura juntamente com o empresário Everton Soares (pelo PSL), além do atual, Tião Flores (pelo PP) que poderá estar concorrendo ao segundo mandato eletivo. Outros nomes ainda estão sendo cogitados para o pleito em Epitaciolândia.