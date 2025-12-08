Delegado-geral da Polícia Civil e prefeito de Tarauacá firmam cooperação para fortalecer emissão da nova Carteira de Identidade Nacional – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) e a Prefeitura de Tarauacá firmaram, na última sexta-feira, 5, um termo de cooperação técnica que vai ampliar e fortalecer os serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no município. O documento foi assinado durante reunião realizada na sede da Direção-Geral da PCAC, em Rio Branco, com a presença do delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel, do prefeito Rodrigo Damasceno e de sua equipe.

Acordo garante avanços na emissão da Carteira de Identidade Nacional. Foto: cedida

O acordo viabiliza repasses via Fundo da Polícia Civil, destinados ao Instituto de Identificação, responsável pela emissão dos novos documentos. A parceria permitirá melhorias operacionais e maior capacidade de atendimento à população tarauacaense, garantindo mais agilidade e qualidade no serviço.

Durante o encontro, o delegado-geral destacou a importância da cooperação institucional. “A parceria com a Prefeitura de Tarauacá tem sido fundamental para que a Polícia Civil avance em suas ações no município. Este termo de cooperação reforça nosso compromisso conjunto com a população, especialmente em um serviço essencial como a emissão da CIN,” afirmou Dr. Henrique Maciel.

Em reconhecimento ao apoio contínuo do município às demandas da Delegacia de Tarauacá, o delegado-geral entregou ao prefeito Rodrigo Damasceno uma medalha institucional da Polícia Civil. O gesto simboliza a gratidão da instituição pela colaboração prestada sempre que solicitada.

Delegado-geral homenageia prefeito Rodrigo Damasceno por apoio à Polícia Civil. Foto: cedida

O prefeito Rodrigo Damasceno agradeceu a honraria e reafirmou a parceria com a segurança pública. “É um orgulho contribuir com o trabalho da Polícia Civil, que desempenha um papel essencial para nossa cidade. Seguiremos de portas abertas para fortalecer ações que beneficiem a população de Tarauacá,” declarou.

A assinatura do termo de cooperação marca mais um passo na expansão dos serviços de identificação no Acre e reforça o alinhamento entre Estado e municípios para garantir atendimento eficiente e de qualidade à sociedade.