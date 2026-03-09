Noticias da Fonteira

Policial

Delegado-geral participa de reunião do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil em Brasília – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 9, 2026



O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, participou da reunião do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC), realizada em Brasília, com a presença do secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo. O encontro ocorreu durante a II Conferência de Segurança Pública, promovida entre os dias 2 e 3 de março de 2026.

Polícia Civil do Acre marca presença em encontro nacional que debate políticas públicas e integração das forças de segurança no país. Foto: cedida

A reunião reuniu delegados-gerais de diversas unidades da federação para discutir estratégias de fortalecimento da segurança pública no país, com foco na integração entre as polícias civis e o governo federal. Entre os temas debatidos estiveram o aprimoramento das investigações criminais, o enfrentamento ao crime organizado e a ampliação de políticas públicas voltadas à segurança da população.

Durante o encontro, os gestores também trataram do alinhamento de ações institucionais e do intercâmbio de experiências entre os estados, buscando aprimorar as práticas investigativas e a atuação das polícias judiciárias. A participação da Polícia Civil do Acre reforça o compromisso da instituição em contribuir para a construção de políticas nacionais voltadas ao fortalecimento da segurança pública e ao combate à criminalidade.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Polícia Civil do Acre integra ação da FICCO que cumpre mais de 30 mandados contra organização criminosa – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 10, 2026
Policial

Acre pelas Mulheres” promovido pelo governo do Estado – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 8, 2026
Policial

Suspeito de violência doméstica é preso pela Polícia Civil em Senador Guiomard – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 7, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil do Acre integra ação da FICCO que cumpre mais de 30 mandados contra organização criminosa – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

10/03/2026 Frankly
Fronteira

Brasiléia sedia final da Supertaça de Futsal e conquista título no masculino e Rio Branco vence no feminino

10/03/2026 Frankly
Acre

Acre participa de encontro nacional de comunicação das Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal

10/03/2026 Frankly
Fronteira

Colônia de Pescadores de Brasiléia reivindica a liberação das carteiras profissionais

09/03/2026 Frankly