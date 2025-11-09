Delegados acreanos representam o estado em capacitação nacional promovida pelo Ministério da Justiça – Polícia Civil do Estado do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) participa ativamente do Curso de Investigação Qualificada de Organizações Criminosas (CIORCRIM), promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O evento teve início na última segunda-feira, 3 de novembro, no auditório do Palácio da Justiça, e reúne 40 delegados das Polícias Civis e Federal de todo o país, com o objetivo de fortalecer as competências investigativas e integrar práticas modernas de combate ao crime organizado.

Delegado Alcino Ferreira Júnior ministra aula sobre entrevista investigativa para delegados de todo o país. Foto: cedida

O Acre é representado pelo delegado Erick Macial, coordenador da Regional do Alto Acre, que participa como aluno, e pelo delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que atua como docente, ministrando o módulo de entrevista investigativa.

Um dos destaques desta edição é a utilização de inteligência artificial (IA) no processo de ensino, por meio de um avatar interativo que simula entrevistas com investigados. Essa inovação permite aos alunos desenvolverem habilidades práticas em ambiente controlado, aproximando a teoria das situações reais enfrentadas nas investigações policiais.

De acordo com o Ministério da Justiça, o CIORCRIM foi concebido de forma colaborativa, com participação ativa de representantes das Polícias Judiciárias Estaduais, incluindo a Polícia Civil do Acre, o que garantiu que a grade curricular refletisse os desafios concretos enfrentados nas apurações de facções criminosas e delitos complexos.

O curso aborda temas como gestão estratégica da investigação, criptoativos e investigação patrimonial, uso de inteligência artificial no combate ao crime organizado, análise de dados telemáticos, cadeia de custódia de vestígios digitais e comunicação social em operações sensíveis.

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, a presença dos profissionais da instituição no CIORCRIM reforça o compromisso da PCAC com o aprimoramento técnico e a atuação integrada no cenário nacional de segurança pública.

“A participação dos nossos delegados nesse curso é motivo de orgulho e demonstra o empenho da Polícia Civil do Acre em se manter alinhada às práticas mais modernas de investigação. Estamos investindo em capacitação e inovação para que nossas equipes estejam preparadas para enfrentar o crime organizado de forma técnica, ética e eficiente, contribuindo não apenas com o Estado, mas com o fortalecimento da segurança pública em todo o país”, destacou o delegado-geral.

O CIORCRIM segue até o dia 14 de novembro, promovendo a troca de experiências e o desenvolvimento de novas metodologias de investigação, consolidando-se como um marco na formação avançada de delegados e no fortalecimento das ações conjuntas entre as forças policiais brasileiras.