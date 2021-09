Deputada Jéssica Sales garante apoio ao Lar dos Vicentinos em Rio Branco

O Lar dos Vicentinos de Rio Branco foi uma das instituições visitadas pela Deputada Federal Jéssica Sales que tem mesclado entre bairros e instituições públicas e filantrópicas as agendas realizadas na capital do estado do Acre.

A parlamentar e pré candidata ao senado estava acompanhada pelo Diretor de Assistência Social João Mascarenhas da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos humanos e de Política para as Mulheres – SEASDHM.

Sales conheceu a estrutura física do espaço e ouviu dos Coordenadores Waldenize Nascimento e Pablo Leite as principais demandas do local que se mantém por doações e 70% da aposentadoria de alguns idosos. O recurso não é suficiente para suprir as necessidades que não sejam provisão de alimentos, pagamento de alguns funcionários, despesas com deslocamento, entre outros.

Entre risos e lágrimas, histórias e experiências de vida foram compartilhados com a parlamentar que dedicou uma tarde inteira para permanecer junto aos idosos que necessitam de expressão de amor, pertencimento e aceitação. Pois, embora motivos diferentes justifiquem a ida dos idosos para o abrigo, todos trazem na alma o sentimento de saudade e ausência da convivência familiar.

Atualmente a Instituição de Longa Permanência para Idosos conta com um público de 53 abrigados entre homens e mulheres. Da equipe administrativa, a Deputada Federal ouviu as principais necessidades de melhorias para garantir mais dignidade e leveza no dia a dia dos residentes do abrigo, entre as quais reforma do espaço e aquisição de um transporte adaptado para conduzir os idosos para fora do ambiente de convivência em casos de necessidade.

“Quantas histórias, lições, esperança e vitalidade pude sentir tudo isso nessa visita agradabilísssima ao Lar dos Vicentinos. E esse é o meu papel, é estar perto, conhecer as demandas para acertar na destinação de minhas emendas. E o meu compromisso é levar benefícios para as pessoas que mais necessitam, principalmente para os nossos velhinhos que tanto colaboraram com nossa sociedade”. Destacou Sales.

